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VOCÊ LEMBRA?

Último Espanha x Argentina terminou em goleada histórica por 6 a 1

Espanhóis e argentinos disputam a final da Copa do Mundo de 2026 neste domingo, 19

Téo Mazzoni
Por
Jogadores de Espanha e Argentina durante amistoso de 2018
Jogadores de Espanha e Argentina durante amistoso de 2018 - Foto: GABRIEL BOUYS / AFP

A grande final da Copa do Mundo de 2026 acontece neste domingo, 19, às 16h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, na região metropolitana de Nova York (EUA), e será protagonizada por duas gigantes do futebol mundial: Espanha e Argentina. O duelo entre as seleções aconteceu pela última vez há oito anos e terminou em uma goleada histórica.

Espanha aplicou 6 a 1 no último encontro


O último confronto entre as equipes que decidirão o Mundial foi disputado em 2018, em um amistoso realizado pouco antes da Copa do Mundo da Rússia. Na ocasião, a Espanha aplicou um verdadeiro massacre sobre os argentinos e venceu por 6 a 1.

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Na época, a Argentina era comandada por Jorge Sampaoli e atravessava um momento conturbado. Lionel Messi, inclusive, não atuou na partida. A goleada espanhola foi construída com três gols de Isco e um de Diego Costa, Thiago Alcântara e Iago Aspas. Nicolás Otamendi marcou o único gol da Argentina. O time europeu era treinado por Julen Lopetegui.

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APENAS 2 SELEÇÕES CONSEGUIRAM

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Relembre as escalações do histórico confronto


Espanha: De Gea; Carvajal, Piqué, Sergio Ramos e Jordi Alba; Isco, Iniesta, Thiago Alcântara, Koke e Marco Asensio; Diego Costa.

Argentina: Sergio Romero; Fabricio Bustos, Otamendi, Marcos Rojo e Tagliafico; Mascherano, Biglia e Meza; Lo Celso, Banega e Higuaín.

Retrospecto mostra equilíbrio entre as seleções


Apesar da goleada histórica no último encontro, o retrospecto entre Espanha e Argentina é de equilíbrio. As seleções já se enfrentaram 14 vezes, com seis vitórias para os espanhóis, seis para os argentinos e dois empates.

Espanha tenta o bi; Argentina busca o tetra


Na final da Copa do Mundo de 2026, a Espanha tenta conquistar seu segundo título mundial, enquanto a Argentina busca a quarta taça da história e o bicampeonato consecutivo.

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