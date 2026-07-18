Argentina pode dar fim a tabu de 64 anos se ganhar Copa do Mundo

Caso vença a Espanha, neste domingo, 19, e mantenha o status de campeã mundial, a Argentina vai igualar um feito que apenas Brasil e Itália conseguiram ao longo de 96 anos de competição: ganharem dois torneios em sequência.

O primeiro a obter esse feito foi a equipe europeia, em 1934 e em 1938. No primeiro ano, bateu a antiga Tchecoslováquia na final, por 2 a 1, no Mundial disputado em casa.

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Quatro anos depois, na França, goleada sobre a Hungria, por 4 a 2, na decisão, e manutenção do status de melhor time do mundo na modalidade.

Brasil conseguiu feito há 64 anos

Não demorou muito para que outra seleção viesse a repetir o feito dos italianos: 24 anos. Campeão em 1958, na Suécia, após vencer os donos da casa, por 5 a 2, o Brasil manteve o título mundial em 1962, no Chile.

Na final, vitória sobre a Tchecoslováquia, por 3 a 1, de virada. Os europeus ainda saíram na frente, com Masopust, mas tomaram a virada dos brasileiros, com gols de Amarildo, Zito e Vavá.

Argentina e França "bateram na trave"

Outras duas seleções poderiam ter entrado neste restrito grupo de equipes bicampeãs mundiais de forma consecutiva: a França e a própria Argentina.

Os "Hermanos" tinham sido campeões mundiais em 1986, sob o comando de Maradona, no Mundial do México, e chegaram novamente à final na edição de 1990, disputada na Itália.

Se no primeiro duelo contra a Alemanha os sul-americanos venceram por 3 a 2, na decisão seguinte veio a derrota por 1 a 0, com um gol de pênalti de Andreas Brehme, perto do final do segundo tempo.

Em 2022, a França — que quatro anos antes havia conquistado o Mundial da Rússia com uma goleada de 4 a 2 sobre a Croácia — poderia ter se sagrado bicampeã consecutiva após chegar à final contra a Argentina.

Em um jogo eletrizante do início ao fim, os argentinos chegaram a abrir 2 a 0, mas tomaram o empate no tempo normal. Na prorrogação, Messi colocou a alviceleste novamente na frente, mas viu Mbappé deixar tudo igual mais uma vez.

Nos pênaltis, a Argentina venceu por 4 a 2 e garantiu o tricampeonato, impedindo a França não apenas de atingir o seu tri, bem como ser bimundial de forma consecutiva.