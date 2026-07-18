As "ajudas" a Messi e Trump anulando cartão: o lado B da Copa de 2026

A Copa do Mundo disputada nos Estados Unidos, Canadá e México — que será encerrada neste domingo, 19, com a final entre Espanha e Argentina — além da participação de 48 seleções pela primeira vez na história, será marcada por polêmicas dentro e fora de campo.

Além das quatro linhas, as controvérsias já começaram durante o sorteio dos grupos. Na ocasião, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu da Fifa um "Prêmio da Paz" pelo suposto papel no encerramento dos conflitos no mundo.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Trump manda e Fifa suspende cartão vermelho

Também fora de campo, Trump usou da sua influência sobre o presidente da Fifa, Gianni Infantino, para dar uma ajuda à seleção norte-americana.

Donald Trump usou de influência junto à Fifa - Foto: Molly Riley

Durante a competição, o atacante Folarin Balogun foi expulso na partida contra a Bósnia, pela fase de 16-avos de final. Após a punição, o republicano pediu à entidade que comanda o futebol mundial para anular o cartão vermelho — ele acabou sendo atendido.

Balogun, assim, pode atuar contra a Bélgica, nas oitavas de final, mas não conseguiu evitar a eliminação dos norte-americanos diante dos europeus, por 4 a 1.

Queda de braço com o Irã

A guerra dos Estados Unidos contra o Irã acabou surtindo efeitos também nesta Copa do Mundo. A equipe asiática, que jogou todas as suas três partidas da primeira fase nos Estados Unidos, teve de cumprir um rigoroso protocolo ao entrar no país comandado por Trump — a base iraniana foi na cidade de Tijuana, no norte do México.

Entre as exigências esteve a de deixar o país logo após o encerramento dos jogos. A equipe acabou eliminada da Copa, mas sem perder um jogo: foram três empates contra Bélgica, Nova Zelândia e Egito.

Proteção à Argentina

Mas, sem dúvida, o principal alvo das polêmicas, dentro e fora de campo, foi a Argentina de Lionel Messi. A equipe alviceleste foi acusada de ser favorecida pela Fifa desde o sorteio.

Além de pegar um grupo considerado mais tranquilo, com Áustria, Jordânia e Argélia, teria jogos teoricamente menos duros contra adversários como Cabo Verde e Egito, facilitando o seu caminho até a final.

Lionel Messi, da Argentina - Foto: Thomas Coex/AFP

O pisão que ninguém viu

Dentro das quatro linhas, algumas decisões da arbitragem chamaram atenção. Na partida de estreia, contra a Argélia, Messi deu um pisão na panturrilha do jogador adversário, mas sequer recebeu uma advertência verbal. Nem o VAR "foi chamado" para analisar o lance.

Em outros jogos decisivos, os juízes também foram alvo de críticas por decisões que, na teoria, favoreceram os "hermanos". Entre os torcedores mais fervorosos contra o atual campeão mundial, há quem diga que o torneio deste ano foi direcionado para os comandados por Lionel Messi, que fará sua despedida de Mundiais.