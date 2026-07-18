Terceiro lugar da Copa pode terminar com R$ 423 milhões no bolso

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Ainda que longe do seu principal objetivo — a grande final da Copa do Mundo —, França e Inglaterra têm razões para entrar em campo motivadas neste sábado, 18, às 18h (horário de Brasília), na disputa pelo 3º lugar da competição.

Além de definir quem termina o Mundial no pódio, a partida pode influenciar a corrida pela Chuteira de Ouro, sem contar um acréscimo milionário na premiação.

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Bolso cheio

Pela campanha até a semifinal, França e Inglaterra já asseguraram US$ 81 milhões (cerca de R$ 415 milhões) em premiação.

Quem vencer o duelo pelo terceiro lugar receberá mais US$ 2 milhões e encerrará a Copa com US$ 83 milhões (aproximadamente R$ 423 milhões).

A edição de 2026 distribui a maior premiação da história da competição. Ao todo, a Fifa reservou mais de US$ 650 milhões às seleções participantes.

Mbappé quer ser o artilheiro máximo

Do lado francês, Kylian Mbappé ainda tem motivos para buscar a vitória. O atacante chega ao duelo empatado com Lionel Messi na artilharia da Copa do Mundo, com oito gols.

Como o argentino leva vantagem no critério de desempate por assistências, o francês precisa balançar as redes para assumir a liderança antes da final, que será disputada neste domingo, 19, entre Argentina e Espanha.

Kylian Mbappe quer artilharia da Copa do Mundo de 2026 - Foto: Odd Andersen/AFP

Além disso, Mbappé também pode ultrapassar Messi na lista dos maiores goleadores da história dos Mundiais. Atualmente, o camisa 10 da Argentina soma 21 gols em Copas, contra 20 do atacante do Real Madrid/ESP.

Pela Inglaterra, a disputa pelo prêmio também envolve Harry Kane e Jude Bellingham — os dois jogadores têm seis gols.

Harry Kane ainda briga pela artilharia do Mundial de 2026 - Foto: Paul Ellis | AFP

Inglaterra quer melhor resultado desde 1966

Além disso, do lado inglês, a meta é obter seu melhor resultado em Copas desde o título mundial de 1966. Desde então, a Inglaterra terminou em quarto lugar nas edições de 1990 e 2018, perdendo justamente as disputas pelo terceiro lugar.