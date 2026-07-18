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HOME > esportes > E.C.BAHIA

BOA FASE

Rodrigo Nestor revela viver "o momento mais feliz da vida" no Bahia

Meio-campista abre o coração, exalta o Bahia e comenta sobre o futuro no clube

Téo Mazzoni
Por
Rodrigo Nestor comemora gol pelo Bahia na vitória sobre a Chapecoense
Rodrigo Nestor comemora gol pelo Bahia na vitória sobre a Chapecoense - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Titular e autor de um dos gols no triunfo do Esporte Clube Bahia sobre a Chapecoense, nesta sexta-feira, 17, Rodrigo Nestor revelou, após a partida, que vive o "momento mais feliz da vida" no clube.

Eu me encontrei aqui na Bahia. Minha esposa e eu estamos muito felizes. Talvez eu esteja vivendo o momento mais feliz da minha vida. Talvez não... Com certeza Rodrigo Nestor - meio-campista do Bahia

"Ser pai, estar aqui na Bahia, ao lado da minha esposa... Tudo isso tem sido muito especial. Somos só nós dois morando aqui e estamos bem estabelecidos. A gente está muito bem aqui. Minha esposa já tinha raízes na Bahia, porque a família dela é daqui", afirmou o jogador.

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Nestor já pensa em permanecer por mais tempo


O bom momento do meio-campista, inclusive, já o faz pensar em uma possível renovação de contrato, mesmo que seu vínculo atual com o Bahia seja válido até o fim de 2030.


"Meu contrato vai até 2030. Quem sabe eu possa viver ainda mais anos aqui? Só Deus sabe o que o futuro reserva para mim", comentou Nestor.


O jogador destacou ainda que, além do bem-estar pessoal que tem vivido, busca evoluir diariamente dentro do clube, já que, segundo ele, esse crescimento também reflete na vida fora dos gramados.

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Elogiado, mas também cobrado por Rogério Ceni

O bom momento de Rodrigo Nestor fora de campo tem refletido diretamente em seu desempenho dentro das quatro linhas. Prova disso é que o técnico Rogério Ceni elogiou a atuação do meio-campista após a vitória sobre a Chapecoense, embora tenha cobrado mais protagonismo do camisa 11.

Nestor precisa trazer mais protagonismo, mas jogou bem Rogério Ceni - técnico do Bahia

"O treino fala bastante. Ele (Nestor) e Erick chegaram muito bem fisicamente e trabalharam um pouco mais na última semana antes de virem. Nestor precisa trazer mais protagonismo, mas jogou bem. Fui eu quem pediu para ele bater o pênalti. Ele precisa trabalhar a bola parada, porque errou algumas hoje. Tem talento, competiu, ajudou, e ele, Erick e Nico foram intensos na função. Gosto de todos eles, mas cobro. Cada um vai conquistando seus minutos e seu espaço. Fez um jogo justo", comentou o treinador.

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Esporte Clube Bahia Rodrigo Nestor Rogério Ceni

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