Rodrigo Nestor revela viver "o momento mais feliz da vida" no Bahia

Titular e autor de um dos gols no triunfo do Esporte Clube Bahia sobre a Chapecoense, nesta sexta-feira, 17, Rodrigo Nestor revelou, após a partida, que vive o "momento mais feliz da vida" no clube.

Eu me encontrei aqui na Bahia. Minha esposa e eu estamos muito felizes. Talvez eu esteja vivendo o momento mais feliz da minha vida. Talvez não... Com certeza Rodrigo Nestor - meio-campista do Bahia

"Ser pai, estar aqui na Bahia, ao lado da minha esposa... Tudo isso tem sido muito especial. Somos só nós dois morando aqui e estamos bem estabelecidos. A gente está muito bem aqui. Minha esposa já tinha raízes na Bahia, porque a família dela é daqui", afirmou o jogador.





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Nestor já pensa em permanecer por mais tempo



O bom momento do meio-campista, inclusive, já o faz pensar em uma possível renovação de contrato, mesmo que seu vínculo atual com o Bahia seja válido até o fim de 2030.



"Meu contrato vai até 2030. Quem sabe eu possa viver ainda mais anos aqui? Só Deus sabe o que o futuro reserva para mim", comentou Nestor.



O jogador destacou ainda que, além do bem-estar pessoal que tem vivido, busca evoluir diariamente dentro do clube, já que, segundo ele, esse crescimento também reflete na vida fora dos gramados.





Elogiado, mas também cobrado por Rogério Ceni

O bom momento de Rodrigo Nestor fora de campo tem refletido diretamente em seu desempenho dentro das quatro linhas. Prova disso é que o técnico Rogério Ceni elogiou a atuação do meio-campista após a vitória sobre a Chapecoense, embora tenha cobrado mais protagonismo do camisa 11.

Nestor precisa trazer mais protagonismo, mas jogou bem Rogério Ceni - técnico do Bahia

"O treino fala bastante. Ele (Nestor) e Erick chegaram muito bem fisicamente e trabalharam um pouco mais na última semana antes de virem. Nestor precisa trazer mais protagonismo, mas jogou bem. Fui eu quem pediu para ele bater o pênalti. Ele precisa trabalhar a bola parada, porque errou algumas hoje. Tem talento, competiu, ajudou, e ele, Erick e Nico foram intensos na função. Gosto de todos eles, mas cobro. Cada um vai conquistando seus minutos e seu espaço. Fez um jogo justo", comentou o treinador.