Joia do Bahia celebra estreia e exalta apoio de Éverton Ribeiro

O triunfo do Esporte Clube Bahia por 2 a 0 sobre a Chapecoense, na noite desta sexta-feira, 17, marcou mais do que a retomada do Tricolor após a pausa para a Copa do Mundo. O confronto, válido pela 4ª rodada atrasada do Campeonato Brasileiro, também representou um momento especial para Kauê Furquim, uma das principais promessas das categorias de base do clube.

Aos 17 anos, o atacante fez sua estreia na Série A de 2026 e ganhou a oportunidade de atuar ao lado de um dos principais nomes do elenco: o meia Éverton Ribeiro. Lançado por Rogério Ceni na etapa final, no lugar de Ademir, o jovem mostrou personalidade desde os primeiros minutos e chamou a atenção da torcida presente na Arena Fonte Nova.





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Éverton Ribeiro assume papel de mentor na estreia



Dentro de campo, Kauê contou com o respaldo do capitão tricolor. Experiente, Éverton Ribeiro procurou o atacante em diversas jogadas, buscando envolvê-lo na construção das ações ofensivas, dando confiança ao jovem durante sua primeira atuação na elite do futebol brasileiro.



Após o apito final, Kauê destacou a importância do apoio recebido do camisa 10 e revelou a admiração que tem pelo companheiro.



"Fico muito feliz por ter entrado ainda mais na partida junto com ele, uma pessoa que é tão importante para o nosso grupo, que ajuda e apoia todos nós. É um cara de quem eu sou muito fã. Poder entrar em uma partida ao lado dele me deixa muito feliz”, afirmou o jovem atacante.

Ele me colocando no jogo, me ajudando bastante e sempre conversando comigo para melhorar... Tenho certeza de que ele ajuda todos nós Kauê Furquim - joia da base do Bahia

Números reforçam boa impressão de Kauê Furquim



Apesar de não ter participado diretamente dos gols da vitória, Kauê aproveitou os cerca de 23 minutos em campo para deixar uma boa impressão. Sempre buscando as jogadas pelo lado direito com infiltrações para o centro, o atacante participou ativamente das ações ofensivas do Bahia.



Ao longo de sua estreia, o jovem registrou 17 ações com a bola, finalizou uma vez em direção ao gol, acertou sete passes, realizou um cruzamento e completou dois dribles, números que reforçaram a boa impressão deixada diante da torcida e aumentam a expectativa por novas oportunidades na equipe comandada por Rogério Ceni.