Bahia transforma Copa do Mundo em torneio para os Pivetes de Aço

O clima da Copa do Mundo também tomou conta da Arena Villas, em Vilas do Atlântico. Inspirada no principal torneio de seleções do futebol, a Iniciação do Esporte Clube Bahia promoveu uma competição especial em formato de campo reduzido, reunindo atletas das categorias sub-8, sub-9 e sub-10 em partidas de três contra três.

Vestindo uniformes de diferentes seleções, os Pivetes de Aço participaram de confrontos que priorizaram intensidade, criatividade e tomada de decisão. A proposta da atividade foi proporcionar um ambiente mais próximo do futebol de rua, valorizando o aspecto lúdico e contribuindo para o desenvolvimento técnico e cognitivo dos jovens atletas.





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Sonho de Copa e resgate do futebol de rua



“A ideia surgiu a partir do princípio de que toda criança sonha em jogar uma Copa do Mundo. Então, buscamos unir o útil ao agradável, trazendo um pouco do futebol de rua, que estimula a criatividade e a autonomia. Nesse formato, a criança precisa resolver os problemas de maneira rápida e efetiva, tomando suas próprias decisões. Acreditamos que unir a Copa do Mundo com o futebol de rua vai trazer muitos benefícios para esses meninos, tanto dentro quanto fora de campo”, explicou Fabiano Almeida, supervisor metodológico da Iniciação.





Além das disputas em campo, o torneio contou com forte participação das famílias. Pais, mães e demais familiares entraram no clima da competição, adotando as seleções representadas pelas crianças e incentivando os atletas durante os jogos. Como forma de estimular esse envolvimento, cada equipe recebeu um ponto extra na classificação pela participação da torcida.





“Quando a criança se sente acolhida pela família dentro de um ambiente competitivo, e esse acolhimento acontece de maneira positiva, ela tende a crescer de forma mais saudável”, completou Fabiano.





Alemanha e Espanha ficam com os títulos



Na definição dos campeões, realizada no último sábado, 19, a Alemanha levou o título das categorias sub-8 e sub-9 ao derrotar a Argentina por 3 a 2 em ambas as decisões. Já na semana anterior, a Espanha havia conquistado o troféu da categoria sub-10 depois de vencer a França, também pelo placar de 3 a 2.





Sub-11 será a próxima a entrar em ação



A programação da Copa do Mundo da Iniciação ainda terá continuidade. No próximo sábado, 25, será a vez dos atletas da categoria sub-11 entrarem em campo para disputar a competição inspirada no maior torneio de seleções do futebol mundial.