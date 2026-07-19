FINAL DO CAMPEONATO
Veja motivos que tornam a Argentina favorita para conquistar a Copa do Mundo
Messi disputa mais uma final com a oportunidade de ampliar sua coleção de títulos
A Argentina chega à decisão da Copa do Mundo como a principal favorita ao título diante da Espanha, neste domingo, 19, segundo análise de especialistas.
O bom desempenho ao longo do torneio, a manutenção da base campeã de 2022 e a experiência do elenco colocam a equipe de Lionel Scaloni entre as mais fortes da competição.
Veja algumas das principais caracteríscticas que fazem os "hermanos" favoritos:
- Campanha consistente
A seleção argentina confirmou o favoritismo durante a Copa ao superar adversários importantes no mata-mata. A equipe eliminou Cabo Verde, Egito, Suíça e Inglaterra, garantindo vaga na final após vencer os ingleses por 2 a 1.
- Messi segue decisivo
Mesmo aos 39 anos, Lionel Messi continua sendo a principal referência da Albiceleste. Embora hoje divida o protagonismo com outros jogadores, o camisa 10 segue exercendo papel decisivo dentro e fora de campo, principalmente pela experiência em partidas de alto nível.
Campeão mundial em 2022, Messi disputa mais uma final com a oportunidade de ampliar sua coleção de títulos e reforçar ainda mais sua trajetória no futebol.
- Força coletiva
Além do talento de seu principal astro, a Argentina conta com um elenco equilibrado, que reúne atletas experientes e jovens revelações. A continuidade da base campeã contribuiu para o entrosamento e a organização tática da equipe ao longo da competição.
- Tradição pesa a favor
Tricampeã mundial, com títulos conquistados em 1978, 1986 e 2022, a Argentina chega à decisão sustentada por uma história de protagonismo em Copas do Mundo. O histórico vencedor aumenta a confiança da torcida para mais uma disputa pelo troféu.
- Favorita, mas sob pressão
Apesar do favoritismo apontado por especialistas e torcedores, a Argentina também entra em campo cercada por grandes expectativas. Com Lionel Scaloni no comando e Messi liderando a equipe, a Albiceleste tenta confirmar o bom momento e conquistar mais um título mundial.