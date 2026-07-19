Veja motivos que tornam a Argentina favorita para conquistar a Copa do Mundo

Siga o A TARDE no Google

A Argentina chega à decisão da Copa do Mundo como a principal favorita ao título diante da Espanha, neste domingo, 19, segundo análise de especialistas.

O bom desempenho ao longo do torneio, a manutenção da base campeã de 2022 e a experiência do elenco colocam a equipe de Lionel Scaloni entre as mais fortes da competição.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Veja algumas das principais caracteríscticas que fazem os "hermanos" favoritos:

Campanha consistente

A seleção argentina confirmou o favoritismo durante a Copa ao superar adversários importantes no mata-mata. A equipe eliminou Cabo Verde, Egito, Suíça e Inglaterra, garantindo vaga na final após vencer os ingleses por 2 a 1.

Messi segue decisivo

Mesmo aos 39 anos, Lionel Messi continua sendo a principal referência da Albiceleste. Embora hoje divida o protagonismo com outros jogadores, o camisa 10 segue exercendo papel decisivo dentro e fora de campo, principalmente pela experiência em partidas de alto nível.

Campeão mundial em 2022, Messi disputa mais uma final com a oportunidade de ampliar sua coleção de títulos e reforçar ainda mais sua trajetória no futebol.

Força coletiva

Além do talento de seu principal astro, a Argentina conta com um elenco equilibrado, que reúne atletas experientes e jovens revelações. A continuidade da base campeã contribuiu para o entrosamento e a organização tática da equipe ao longo da competição.

Tradição pesa a favor

Tricampeã mundial, com títulos conquistados em 1978, 1986 e 2022, a Argentina chega à decisão sustentada por uma história de protagonismo em Copas do Mundo. O histórico vencedor aumenta a confiança da torcida para mais uma disputa pelo troféu.

Favorita, mas sob pressão

Apesar do favoritismo apontado por especialistas e torcedores, a Argentina também entra em campo cercada por grandes expectativas. Com Lionel Scaloni no comando e Messi liderando a equipe, a Albiceleste tenta confirmar o bom momento e conquistar mais um título mundial.