Shakira, Justin Bieber e +: veja as atrações da final da Copa do Mundo

Siga o A TARDE no Google

A cerimônia de encerramento da Copa do Mundo de 2026 acontece neste domingo, 19, com diversas atrações. No comando do evento, Justin Bieber, Madonna, Shakira e outros artistas marcam presença na grande final.

A última partida da Copa, entre Espanha e Argentina, está marcada para às 16h (horário de Brasília), mas os shows estão programados para começar meia hora antes do início do jogo.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além da cerimônia, também haverá shows durante o intervalo entre o primeiro e segundo tempo da partida.

Confira as atrações da cerimônia

Além de artistas como Madonna, Justin Bieber, BTS, Shakira com Burna Boy, Robbie Williams e Laura Pausini, o evento contará com participações especiais de Tom Cruise e até mesmo dos Muppets.

Quem comanda a abertura é a cantora americana Laura Pausini, ao lado de Nicole Scherzinger, ex-integrante do grupo Pussycat Dolls, e do cantor britânico Robbie Williams.

Voltando a dividir o palco, Shakira e Burna Boy apresentarão o sucesso “Dai Dai”, que embalou o torneio desde o início da Copa.

A atração contará ainda com o maestro venezuelano Gustavo Dudamel, que se apresentará ao lado da Filarmônica de Nova York e da Orquestra Sinfônica Simón Bolívar da Venezuela.

Ao lado da banda Coldplay, também se apresentarão o coral PS22, o grupo de dança ugandense Ghetto Kids e os Muppets.

Além disso, a Fifa confirmou a participação do ator Tom Cruise e do influenciador IShowSpeed. No entanto, ainda não foram revelados quais serão os números ou como será a participação de cada um.

A cerimônia de encerramento começa às 14h30 e será transmitida por veículos como Globo, ge tv, Sportv, SBT, NSports e CazeTV.