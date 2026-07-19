CERIMÔNIA
Shakira, Justin Bieber e +: veja as atrações da final da Copa do Mundo
Shows vão ocorrer antes do início do jogo entre Espanha e Argentina
A cerimônia de encerramento da Copa do Mundo de 2026 acontece neste domingo, 19, com diversas atrações. No comando do evento, Justin Bieber, Madonna, Shakira e outros artistas marcam presença na grande final.
A última partida da Copa, entre Espanha e Argentina, está marcada para às 16h (horário de Brasília), mas os shows estão programados para começar meia hora antes do início do jogo.
Além da cerimônia, também haverá shows durante o intervalo entre o primeiro e segundo tempo da partida.
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Confira as atrações da cerimônia
Além de artistas como Madonna, Justin Bieber, BTS, Shakira com Burna Boy, Robbie Williams e Laura Pausini, o evento contará com participações especiais de Tom Cruise e até mesmo dos Muppets.
Quem comanda a abertura é a cantora americana Laura Pausini, ao lado de Nicole Scherzinger, ex-integrante do grupo Pussycat Dolls, e do cantor britânico Robbie Williams.
Voltando a dividir o palco, Shakira e Burna Boy apresentarão o sucesso “Dai Dai”, que embalou o torneio desde o início da Copa.
A atração contará ainda com o maestro venezuelano Gustavo Dudamel, que se apresentará ao lado da Filarmônica de Nova York e da Orquestra Sinfônica Simón Bolívar da Venezuela.
Ao lado da banda Coldplay, também se apresentarão o coral PS22, o grupo de dança ugandense Ghetto Kids e os Muppets.
Além disso, a Fifa confirmou a participação do ator Tom Cruise e do influenciador IShowSpeed. No entanto, ainda não foram revelados quais serão os números ou como será a participação de cada um.
A cerimônia de encerramento começa às 14h30 e será transmitida por veículos como Globo, ge tv, Sportv, SBT, NSports e CazeTV.