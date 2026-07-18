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COPA DO MUNDO 2026

Olise quebra recorde de Pelé que durava 56 anos na Copa do Mundo

Francês distribuiu sete assistências no Mundial e superou marca de Pelé que resistia desde 1970

Téo Mazzoni
Por
Michael Olise durante partida da França contra a Inglaterra na Copa do Mundo de 2026
Michael Olise durante partida da França contra a Inglaterra na Copa do Mundo de 2026 - Foto: CHANDAN KHANNA / AFP

Mesmo sem marcar um único gol na Copa do Mundo de 2026, Michael Olise, da França, entrou para a história ao quebrar uma marca que pertencia ao "Rei do Futebol", Pelé, havia 56 anos.

Com sete assistências distribuídas ao longo da competição, o francês tornou-se o segundo jogador com mais passes para gol em uma única edição do Mundial.

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Olise deixa Pelé para trás e entra para a história


O camisa 11 da seleção francesa superou o desempenho de Pelé na Copa de 1970 e também as campanhas de Didi, em 1958, e Jair, em 1950, que encerraram seus respectivos Mundiais com seis assistências cada.


A sexta e a sétima assistências foram registradas na disputa pelo terceiro lugar, contra a Inglaterra, neste sábado, 18. Com dois passes para Mbappé, Olise chegou a sete assistências e ainda ajudou o companheiro a se isolar como o maior artilheiro da história das Copas do Mundo.


Há um detalhe que torna a campanha do francês ainda mais impressionante: as sete assistências aconteceram em jogadas com bola rolando, sem participação em cobranças de falta, escanteios ou pênaltis. A criatividade do meia foi uma das principais armas da França durante todo o torneio.

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Olise também ampliou a vantagem sobre Lionel Messi, que iniciou o fim de semana com quatro assistências e ainda pode aumentar seus números na final contra a Espanha.


Embora a Fifa contabilize oficialmente as assistências apenas desde 1966, levantamentos históricos apontam Raymond Kopa como o recordista absoluto, com oito assistências na Copa do Mundo de 1958. Com sete passes para gol em 2026, Olise ocupa agora a segunda colocação isolada da lista histórica e precisa de apenas mais uma assistência para igualar o compatriota.

Veja os jogadores com mais assistências em uma única edição de Copa do Mundo

  • 8 assistências: Raymond Kopa (França, 1958);
  • 7 assistências: Michael Olise (França, 2026);
  • 6 assistências: Pelé (Brasil, 1970), Didi (Brasil, 1958) e Jair (Brasil, 1950);
  • 5 assistências: Thomas Häßler (Alemanha, 1994), Diego Maradona (Argentina, 1986), Pierre Littbarski (Alemanha, 1982), Robert Gadocha (Polônia, 1974) e Zagallo (Brasil, 1962).
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copa do mundo Olise pelé

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