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COPA DO MUNDO 2026

Mbappé destrona Messi e se isola na artilharia histórica das Copas

Atacante francês marcou duas vezes contra a Inglaterra

Téo Mazzoni
Por
Kylian Mbappé comemora um dos gols marcados contra a Inglaterra na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo
Kylian Mbappé comemora um dos gols marcados contra a Inglaterra na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo - Foto: CHANDAN KHANNA / AFP

Com dois gols marcados na derrota da França por 6 a 4 para a Inglaterra, na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026, neste sábado, 18, Kylian Mbappé voltou a assumir a artilharia histórica dos Mundiais, chegando a 22 gols.

Com isso, o atacante francês ultrapassou Lionel Messi, que soma 21 gols em Copas do Mundo, pelo menos até a grande final do torneio, neste domingo, 19, quando o argentino enfrentará a Espanha em busca do seu segundo título mundial.

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Veja o ranking dos maiores artilheiros da história das Copas do Mundo

  • Kylian Mbappé (França) – 22 gols;
  • Lionel Messi (Argentina) – 21 gols;
  • Miroslav Klose (Alemanha) – 16 gols;
  • Ronaldo (Brasil) – 15 gols;
  • Gerd Müller (Alemanha) – 14 gols;
  • Harry Kane (Inglaterra) – 14 gols;
  • Just Fontaine (França) – 13 gols;
  • Pelé (Brasil) – 12 gols.

Além disso, com os dois gols marcados neste sábado, Mbappé assumiu a artilharia isolada da Copa do Mundo de 2026, com dez gols. O camisa 10 da seleção francesa é seguido de perto por Messi, que soma oito gols na competição.

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Os números que colocam Mbappé na história


Ao todo, Mbappé acumula 22 gols em 22 partidas disputadas ao longo de três edições de Copa do Mundo. Em sua estreia no torneio, em 2018, conquistou o título com a França e marcou quatro vezes. Já em 2022, terminou como vice-campeão após a derrota para a Argentina na final e foi o artilheiro da competição, com oito gols.

Mbappé alcança marca de lendas das Copas


Na atual edição, o francês chegou à marca de dez gols em oito partidas e tornou-se apenas o quarto jogador da história a alcançar esse número em uma única Copa do Mundo. À sua frente estão apenas Just Fontaine, com 13 gols, e Sándor Kocsis, com 11. Mbappé igualou a marca de Gerd Müller, que também balançou as redes dez vezes em uma única edição do Mundial.

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Tags

copa do mundo Lionel Messi mbappe

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