Mbappé destrona Messi e se isola na artilharia histórica das Copas

Com dois gols marcados na derrota da França por 6 a 4 para a Inglaterra, na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026, neste sábado, 18, Kylian Mbappé voltou a assumir a artilharia histórica dos Mundiais, chegando a 22 gols.

Com isso, o atacante francês ultrapassou Lionel Messi, que soma 21 gols em Copas do Mundo, pelo menos até a grande final do torneio, neste domingo, 19, quando o argentino enfrentará a Espanha em busca do seu segundo título mundial.

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Veja o ranking dos maiores artilheiros da história das Copas do Mundo

Kylian Mbappé (França) – 22 gols;

Lionel Messi (Argentina) – 21 gols;

Miroslav Klose (Alemanha) – 16 gols;

Ronaldo (Brasil) – 15 gols;

Gerd Müller (Alemanha) – 14 gols;

Harry Kane (Inglaterra) – 14 gols;

Just Fontaine (França) – 13 gols;

Pelé (Brasil) – 12 gols.





Além disso, com os dois gols marcados neste sábado, Mbappé assumiu a artilharia isolada da Copa do Mundo de 2026, com dez gols. O camisa 10 da seleção francesa é seguido de perto por Messi, que soma oito gols na competição.





Os números que colocam Mbappé na história



Ao todo, Mbappé acumula 22 gols em 22 partidas disputadas ao longo de três edições de Copa do Mundo. Em sua estreia no torneio, em 2018, conquistou o título com a França e marcou quatro vezes. Já em 2022, terminou como vice-campeão após a derrota para a Argentina na final e foi o artilheiro da competição, com oito gols.

Mbappé alcança marca de lendas das Copas



Na atual edição, o francês chegou à marca de dez gols em oito partidas e tornou-se apenas o quarto jogador da história a alcançar esse número em uma única Copa do Mundo. À sua frente estão apenas Just Fontaine, com 13 gols, e Sándor Kocsis, com 11. Mbappé igualou a marca de Gerd Müller, que também balançou as redes dez vezes em uma única edição do Mundial.