FINAL DA COPA DO MUNDO
Ronaldo Fenômeno crava vencedor de Espanha x Argentina: "Ganha fácil"
Bicampeão mundial analisou a decisão entre Espanha e Argentina e fez previsão para a final
Ronaldo Fenômeno acredita que a Espanha chega como favorita para conquistar o título da Copa do Mundo diante da Argentina. Bicampeão mundial com a Seleção Brasileira, em 1994 e 2002, o ex-atacante demonstrou confiança na equipe comandada por Luis de la Fuente para a decisão deste domingo, 19, às 16h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.
Na avaliação do ex-jogador, a seleção espanhola já aparecia entre as principais candidatas ao troféu desde o início da competição e consolidou esse favoritismo ao eliminar a França na semifinal.
Ronaldo aposta em vitória tranquila da Espanha
"Para mim, as favoritas ao título sempre foram França e Espanha. Lembro que disse, no programa antes de Espanha x França, que o campeão sairia daquele confronto", declarou o ex-atacante no último sábado, 18.
Além de apontar a Espanha como campeã, Ronaldo acredita que a equipe europeia terá amplo controle da partida contra os argentinos.
A Espanha ganha a final fácil, com tranquilidade Ronaldo - campeão do mundo em 1994 e 2002
"É um futebol jogado de forma extraordinária, com um DNA diferente do que vimos nesta Copa do Mundo. Eles atuam assim há muito tempo; cresceram jogando dessa maneira", acrescentou.
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Modelo de jogo espanhol recebe elogios
Na sequência, o Fenômeno destacou o entendimento coletivo e a maturidade tática da equipe espanhola, características que, segundo ele, fazem a diferença nos momentos decisivos.
"Os jogadores sabem exatamente o que fazer em cada momento e em cada fase da partida. Não têm pressa. Circulam a bola com velocidade, cadenciam o jogo quando necessário, esfriam a partida com a posse e aceleram no momento certo", continuou.
Ronaldo também atribuiu parte desse modelo de jogo ao legado deixado por Pep Guardiola no futebol espanhol.
"Acho que a Espanha está muito automatizada na sua maneira de jogar. Há muito do Guardiola nisso, por ter iniciado essa filosofia no Barcelona entre 2006 e 2007", aposta ele, referindo-se ao treinador espanhol que conquistou 14 troféus no Barça.
De la Fuente e Scaloni em lados opostos da decisão
À frente da seleção desde 2023, Luis de la Fuente chegou ao comando da equipe principal após trabalhar nas categorias de base da Espanha. Antes disso, foi o técnico da equipe que disputou a final dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, quando já comandava nomes como Unai Simón, Cucurella, Pedri, Mikel Merino, Dani Olmo e Oyarzabal.
Do outro lado, Lionel Scaloni está no comando da Argentina desde 2018 e conduziu a equipe a mais uma decisão de Copa do Mundo. Ainda assim, Ronaldo acredita que os atuais campeões sul-americanos terão dificuldades caso precisem buscar o resultado.
"Não acredito que a Argentina tenha forças para reagir caso saia atrás no placar, seja por 1 a 0 ou 2 a 0. A Espanha vai controlar a posse de bola durante praticamente todo o jogo", aposta Ronaldo.
Fenômeno vê lição da Argentina para o Brasil
Apesar de apontar a Espanha como favorita ao título, o ex-atacante fez questão de elogiar a campanha argentina e afirmou que a equipe comandada por Scaloni oferece exemplos que deveriam ser observados pela Seleção Brasileira, eliminada nas oitavas de final pela Noruega.
"É uma seleção que demonstra muito caráter, espírito de superação e raça. Nós, brasileiros, temos muito a aprender com isso", finalizou.
Na avaliação de Ronaldo, a trajetória da Argentina até a decisão já representa um grande feito, especialmente pela capacidade da equipe de reagir em momentos adversos durante a competição e pelo protagonismo de Lionel Messi.
"A Copa da Argentina já é um sucesso absoluto, principalmente pela forma como a equipe chegou à final. Em vários jogos, saiu atrás no placar e conseguiu reagir. O Messi, mais uma vez, escreve uma história linda em uma Copa do Mundo", elogiou ao citar o camisa 10.