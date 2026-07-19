Ronaldo, Ronaldinho e Pelé são destaques no show do intervalo da Copa

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A final da Copa do Mundo de 2026 teve Messi, Lamine Yamal, Madonna, Justin Bieber e Shakira, mas também reservou espaço de destaque para três brasileiros que atravessam gerações do futebol mundial.

Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho e Pelé foram lembrados no show do intervalo inédito promovido pela Fifa neste domingo, 19, no Estádio de Nova Jersey.

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A apresentação, inspirada no modelo do Super Bowl, aconteceu pela primeira vez entre as duas etapas regulamentares de uma final de Copa do Mundo, e teve a presença de Ronaldo e Ronaldinho pilotando um veículo que conduzia Madonna até o gramado.

Pentacampeões entram em cena com Madonna

Ronaldo e Ronaldinho apareceram inicialmente em cenas gravadas no interior do estádio. Depois, os dois pentacampeões mundiais entraram no gramado ao lado de Madonna, em mais um dos "rolês aleatórios" do Bruxo.

Ronaldo e Ronaldinho foram campeões da Copa do Mundo de 2002 com a seleção brasileira e seguem como dois dos nomes mais reconhecidos do futebol mundial no século XXI.

Pelé é homenageado no telão

Além dos dois, outro brasileiro lembrado durante a cerimônia foi Pelé. Imagens do Rei do Futebol foram exibidas no telão do estádio, em uma homenagem ao maior vencedor da história das Copas.

A presença de Pelé na apresentação deu ao Brasil mais um momento de protagonismo na decisão, mesmo sem a seleção em campo. Tricampeão mundial, o ex-jogador segue como referência central quando o assunto é Copa do Mundo.

Show do intervalo é novidade em finais de Copa

Além de Madonna, o evento também teve atrações como BTS, Justin Bieber e Shakira. A cerimônia fez parte da estratégia da entidade para transformar a decisão da Copa em um produto de entretenimento global ainda maior.

Segundo a Fifa, a iniciativa também apoia o FIFA Global Citizen Education Fund, projeto que busca arrecadar 100 milhões de dólares para ações ligadas à educação e à criação de oportunidades por meio do futebol ao redor do mundo.