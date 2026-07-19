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VEJA VÍDEO

Final da Copa do Mundo tem cena inusitada entre Trump e Ronaldo

Situação não passou despercebida pelos internautas nas redes sociais

Yuri Abreu
Por
Ronaldo Fenômeno
Ronaldo Fenômeno - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Durante a partida entre Espanha e Argentina, neste domingo, 19, pela final da Copa do Mundo, uma imagem chamou a atenção das redes sociais nos minutos iniciais, mas fora de campo.

A transmissão oficial da partida mostrou o momento em que Ronaldo Fenômeno levou a taça para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ver em um camarote.

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Nas redes sociais, as reações foram imediatas entre os que acompanham o duelo decisivo.

"O ronaldo com o trump micoo kkkkkk", escreveu um internauta. "Ronaldo Fenômeno levando a taça para o Trump tocar…", afirmou uma segunda pessoa. "O RONALDO LEVANDO A TAÇA PRO TRUMP????? não consigo acreditar no que meus olhos estão vendo", disse uma terceira.

Presidente dos EUA, Donald Trump
Presidente dos EUA, Donald Trump - Foto: Molly Riley

Veja vídeo com a cena abaixo:

Quem pode tocar na taça?

O presidente Donald Trump vai participar da cerimônia de entrega da taça ao campeão mundial após a partida. Ele fez o mesmo na Copa do Mundo de Clubes, em 2025, e viralizou por não deixar o palco no momento em que era erguida.

Segundo as regras da Fifa, apenas campeões mundiais e estadistas, além do presidente da entidade, podem tocar o troféu sem utilizar luvas.

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Copa do Mundo 2026 Donald Trump ronaldo fenômeno

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