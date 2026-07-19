Espanha supera Messi, Argentina e conquista o bicampeonato mundial

A Espanha é campeã da Copa do Mundo de 2026. A seleção espanhola venceu a Argentina por 1 a 0 neste domingo, 19, na grande final do Mundial, disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, na região metropolitana de Nova York, nos Estados Unidos. O gol do título foi marcado por Ferran Torres, na prorrogação.

No aguardado duelo de gerações, prevaleceu a juventude de Lamine Yamal sobre a experiência de Lionel Messi.

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Lionel Messi e Lamine Yamal - Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Espanha repete roteiro de 2010 e volta ao topo do mundo



Após 16 anos, a Espanha voltou a erguer a taça da Copa do Mundo e conquistou o bicampeonato mundial. O roteiro foi semelhante ao da campanha vitoriosa de 2010, quando a equipe também garantiu o título na prorrogação.





Já a Argentina, campeã em 2022, terminou com o vice-campeonato. A decisão também pode ter marcado a despedida de Lionel Messi da seleção argentina, naquele que, muito provavelmente, foi seu último jogo com a camisa da Albiceleste.





O jogo



A Espanha foi a protagonista da partida durante praticamente todo o confronto. Com a Argentina adotando uma postura mais reativa e cedendo a posse de bola — sem sequer finalizar na direção do gol durante os 90 minutos —, a equipe espanhola controlou as ações e ditou o ritmo da decisão.





Apesar do domínio e das boas oportunidades criadas, "La Roja" não conseguiu superar o goleiro Emiliano Martínez no tempo regulamentar. A melhor chance veio nos instantes finais, quando Lamine Yamal cobrou uma falta com categoria, mas Dibu Martínez fez uma grande defesa para evitar um golaço e manter o placar zerado.





Com o empate por 0 a 0 ao fim dos 90 minutos, a decisão da Copa do Mundo foi para a prorrogação.





Logo na primeira etapa do tempo extra, a Espanha chegou a balançar as redes com Nico Williams. No entanto, o árbitro esloveno Slavko Vinčić anulou o lance ao marcar falta de Mikel Merino sobre Otamendi na origem da jogada.





Se o gol não saiu nos primeiros 15 minutos da prorrogação, ele veio logo no início da etapa final do tempo extra. Após cruzamento pela direita, Nico Williams, mesmo caindo, conseguiu desviar de cabeça para o meio da área. Ferran Torres apareceu livre e finalizou de primeira, com um potente chute de perna esquerda, para marcar o gol que garantiu o título mundial à Espanha.





E ainda deu tempo para mais um gol de Ferran Torres. No entanto, assim como aconteceu com Nico Williams, o lance foi anulado, desta vez por um impedimento milimétrico identificado pelo sistema de impedimento semiautomático.

Enzo Fernández é expulso na reta final da decisão



Já nos acréscimos da prorrogação, a Argentina sofreu um duro golpe. Enzo Fernández recebeu o segundo cartão amarelo após cometer uma falta dura em Cubarsí durante uma disputa de bola e acabou expulso pelo árbitro Slavko Vinčić, deixando a equipe argentina com um jogador a menos nos minutos finais da decisão.

Enzo Fernández expulso - Foto: JUAN MABROMATA / AFP

Ficha técnica

Espanha x Argentina

Escalações



Espanha: Unai Simón; Pedro Porro, Laporte, Cubarsí e Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz e Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena e Mikel Oyarzabal. Técnico: Luis de la Fuente.

Argentina: Emiliano Martínez; Montiel, Romero, Lisandro Martínez e Tagliafico; De Paul, Mac Allister, Enzo Fernández e Nicolás González; Lionel Messi e Julián Álvarez. Técnico: Lionel Scaloni.





Arbitragem

Árbitro: Slavko Vinčić (Eslovênia)

Assistente 1: Tomaž Klančnik (Eslovênia)

Assistente 2: Andraž Kovačič (Eslovênia)

Quarto árbitro: Adham Makhadmeh (Jordânia)

VAR: Bastian Dankert (Alemanha)