Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COPA DO MUNDO

COPA DO MUNDO 2026

Espanha supera Messi, Argentina e conquista o bicampeonato mundial

Com gol de Ferran Torres na prorrogação, a Espanha derrota a Argentina e conquista a Copa do Mundo

Téo Mazzoni
Por
Ferran Torres decide, e Espanha conquista a Copa do Mundo
Ferran Torres decide, e Espanha conquista a Copa do Mundo - Foto: FRANCK FIFE / AFP

A Espanha é campeã da Copa do Mundo de 2026. A seleção espanhola venceu a Argentina por 1 a 0 neste domingo, 19, na grande final do Mundial, disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, na região metropolitana de Nova York, nos Estados Unidos. O gol do título foi marcado por Ferran Torres, na prorrogação.

No aguardado duelo de gerações, prevaleceu a juventude de Lamine Yamal sobre a experiência de Lionel Messi.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.
Lionel Messi e Lamine Yamal
Lionel Messi e Lamine Yamal - Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Espanha repete roteiro de 2010 e volta ao topo do mundo


Após 16 anos, a Espanha voltou a erguer a taça da Copa do Mundo e conquistou o bicampeonato mundial. O roteiro foi semelhante ao da campanha vitoriosa de 2010, quando a equipe também garantiu o título na prorrogação.

Já a Argentina, campeã em 2022, terminou com o vice-campeonato. A decisão também pode ter marcado a despedida de Lionel Messi da seleção argentina, naquele que, muito provavelmente, foi seu último jogo com a camisa da Albiceleste.

O jogo


A Espanha foi a protagonista da partida durante praticamente todo o confronto. Com a Argentina adotando uma postura mais reativa e cedendo a posse de bola — sem sequer finalizar na direção do gol durante os 90 minutos —, a equipe espanhola controlou as ações e ditou o ritmo da decisão.

Apesar do domínio e das boas oportunidades criadas, "La Roja" não conseguiu superar o goleiro Emiliano Martínez no tempo regulamentar. A melhor chance veio nos instantes finais, quando Lamine Yamal cobrou uma falta com categoria, mas Dibu Martínez fez uma grande defesa para evitar um golaço e manter o placar zerado.

Com o empate por 0 a 0 ao fim dos 90 minutos, a decisão da Copa do Mundo foi para a prorrogação.

Logo na primeira etapa do tempo extra, a Espanha chegou a balançar as redes com Nico Williams. No entanto, o árbitro esloveno Slavko Vinčić anulou o lance ao marcar falta de Mikel Merino sobre Otamendi na origem da jogada.

Se o gol não saiu nos primeiros 15 minutos da prorrogação, ele veio logo no início da etapa final do tempo extra. Após cruzamento pela direita, Nico Williams, mesmo caindo, conseguiu desviar de cabeça para o meio da área. Ferran Torres apareceu livre e finalizou de primeira, com um potente chute de perna esquerda, para marcar o gol que garantiu o título mundial à Espanha.

E ainda deu tempo para mais um gol de Ferran Torres. No entanto, assim como aconteceu com Nico Williams, o lance foi anulado, desta vez por um impedimento milimétrico identificado pelo sistema de impedimento semiautomático.

Enzo Fernández é expulso na reta final da decisão


Já nos acréscimos da prorrogação, a Argentina sofreu um duro golpe. Enzo Fernández recebeu o segundo cartão amarelo após cometer uma falta dura em Cubarsí durante uma disputa de bola e acabou expulso pelo árbitro Slavko Vinčić, deixando a equipe argentina com um jogador a menos nos minutos finais da decisão.

Enzo Fernández expulso
Enzo Fernández expulso - Foto: JUAN MABROMATA / AFP

Leia Também:

ADEUS

Deschamps diz que deixou a França pelo bem da seleção: "Irrespirável"
Deschamps diz que deixou a França pelo bem da seleção: "Irrespirável" imagem

COPA DO MUNDO

Sonha em ir à Copa de 2030? Saiba quanto custa e quanto guardar
Sonha em ir à Copa de 2030? Saiba quanto custa e quanto guardar imagem

CERIMÔNIA

Shakira, Justin Bieber e +: veja as atrações da final da Copa do Mundo
Shakira, Justin Bieber e +: veja as atrações da final da Copa do Mundo imagem

Ficha técnica

Espanha x Argentina

Escalações


Espanha: Unai Simón; Pedro Porro, Laporte, Cubarsí e Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz e Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena e Mikel Oyarzabal. Técnico: Luis de la Fuente.

Argentina: Emiliano Martínez; Montiel, Romero, Lisandro Martínez e Tagliafico; De Paul, Mac Allister, Enzo Fernández e Nicolás González; Lionel Messi e Julián Álvarez. Técnico: Lionel Scaloni.

Arbitragem

Árbitro: Slavko Vinčić (Eslovênia)

Assistente 1: Tomaž Klančnik (Eslovênia)

Assistente 2: Andraž Kovačič (Eslovênia)

Quarto árbitro: Adham Makhadmeh (Jordânia)

VAR: Bastian Dankert (Alemanha)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Argentina copa do mundo espanha

Relacionadas

Mais lidas