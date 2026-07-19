Derrota da Argentina amplia "maldição" em Copas do Mundo

A "maldição" continua viva. Com a derrota da Argentina por 1 a 0 para a Espanha, neste domingo, 19, na final da Copa do Mundo, segue viva a sina de o primeiro colocado no ranking da Fifa, antes do Mundial, jamais conseguir vencer a competição.

Os "Hermanos" eram os líderes do último levantamento divulgado pela entidade que comanda o futebol mundial, em 11 de junho. A Espanha, que se consagrou bicampeã mundial, era a segunda colocada neste ranking.

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Agora, após o resultado, a Fifa já divulgou um novo ranking, atualizado, em que há uma inversão nas posições: a França assumiu a primeira colocação e a Argentina foi para o segundo lugar.

Desde a sua criação, em agosto de 1993, a seleção que liderava o último ranking divulgado antes do início do Mundial nunca conseguiu se sagrar campeã.

Alemanha foi a primeira

A primeira seleção a sentir o peso da liderança no ranking da Fifa, próxima a Copas do Mundo, foi a Alemanha. Primeira na listagem antes da Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, a equipe europeia acabou eliminada pela Bulgária, nas quartas de final, por 2 a 1.

O Brasil, que acabou conquistando o tetracampeonato naquela competição, era o terceiro naquele ranking, atrás ainda da Holanda. A Itália, vice-campeã naquela Copa, era a quarta colocada.

Seleção brasileira: a que mais sofreu com a "maldição"

Entre as diversas equipes que chegaram em Copas do Mundo enquanto líderes do ranking da Fifa, nenhuma delas sofreu tanto quanto o Brasil. Em pelo menos quatro oportunidades, a "Seleção Canarinho" não conseguiu transformar o fator liderança em título.

A primeira vez delas ocorreu em 1998. Primeiro lugar na última listagem divulgada, em 20 de maio daquele ano, o Brasil acabou como vice-campeão, perdendo a final para a França, por 3 a 0 — os donos da casa eram apenas o 18º colocado antes da disputa da competição.

Mesmo com estrelas, 2006 também houve eliminação

Em 2006, vindo de conquistas como a Copa América (2004) e a Copa das Confederações (2005), o Brasil era considerado favorito para o hexa e então líder do ranking — tinha um time recheado de estrelas como Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Adriano e Kaká —, mas acabou sendo eliminado pela França, nas quartas de final.

A campeã daquele torneio, a Itália, era apenas a 13ª no último ranking divulgado antes do mundial, em 13 de maio de 2006. Os franceses, que ficaram com o vice, estavam em oitavo.

Quedas em 2010 e 2022

Em 2010, cenário parecido: títulos da Copa América (2007) e Copa das Confederações (2009) fizeram o Brasil chegar ao Mundial na liderança do ranking. Porém, em gramados sul-africanos, a queda veio nas quartas de final, para a Holanda.

A Espanha, que conquistou seu primeiro título mundial naquele ano, era a vice-líder na listagem divulgada em 26 de maio de 2010.

O Brasil seria novamente "assombrado" em 2022, antes do Mundial do Catar. Líder do último ranking divulgado, no dia 6 de outubro, a Seleção caiu para a Croácia, nas quartas de final — a Argentina, que conquistou seu tricampeonato do mundo nas terras do Oriente Médio, estava em terceiro lugar naquela mesma listagem.