EA Sports acerta campeão da Copa pela quinta vez seguida

Se quiser poupar a ansiedade, em 2030 é só abrir a EA Sports, que acertou a previsão de campeã da Copa do Mundo - cinco vezes seguidas. Antes mesmo do início do Mundial de 2026, a empresa responsável pelo jogo EA Sports FC havia apontado a Espanha como vencedora do torneio.

Neste domingo, 19, a seleção espanhola confirmou o palpite ao derrotar a Argentina por 1 a 0 na final e conquistar o bicampeonato mundial. Com o resultado, a empresa chegou ao quinto acerto consecutivo em previsões de campeões da Copa.

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A sequência começou em 2010, justamente com a Espanha, e passou por Alemanha, França e Argentina antes de voltar à seleção espanhola em 2026.

Como funciona a previsão

As previsões são feitas por meio de simulações completas da competição no videogame. A empresa utiliza os elencos das seleções, os atributos individuais dos jogadores e milhares de confrontos processados pelo jogo para projetar o desempenho de cada equipe no torneio.

A tradição começou ainda na era em que a franquia tinha a chancela da Fifa. A parceria entre a entidade máxima do futebol e a EA durou quase três décadas, mas foi encerrada em 2022. Desde então, os jogos deixaram de se chamar Fifa e passaram a ser lançados com o nome EA Sports FC.

Mesmo sem o nome oficial da entidade, a empresa manteve as simulações antes dos Mundiais e voltou a acertar o campeão.

Espanha confirma domínio em campo

O acerto da previsão também acompanha o momento de força da seleção espanhola. Depois de conquistar a Eurocopa de 2024, a equipe chegou à Copa de 2026 com uma geração renovada e consolidou o ciclo com o título mundial.

A campanha teve um início de alerta, com empate sem gols contra Cabo Verde, mas a Espanha cresceu ao longo do torneio. Venceu Arábia Saudita e Uruguai na fase de grupos, eliminou Áustria, Portugal, Bélgica e França no mata-mata e superou a Argentina na decisão.

O título reforça a fase histórica da equipe de Luis de la Fuente, que chegou à final sustentada por uma longa sequência de invencibilidade e por uma das defesas mais sólidas da competição.

Argentina perde chance de bicampeonato seguido

Do outro lado, a Argentina tentava conquistar a segunda Copa consecutiva e o quarto título mundial da história. A equipe de Lionel Scaloni havia vencido a edição de 2022 e chegou novamente à decisão com Lionel Messi como principal referência.

A derrota por 1 a 0 impediu a seleção argentina de repetir o feito do Brasil de Pelé, último país a conquistar duas Copas seguidas, em 1958 e 1962.