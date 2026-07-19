Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COPA DO MUNDO

ESPANHA CAMPEÃ!

EA Sports acerta campeão da Copa pela quinta vez seguida

A Espanha venceu a Argentina por 1 a 0 na grande final da Copa do Mundo de 2026

Marina Branco
Por
Espanha campeã do mundo
Espanha campeã do mundo - Foto: ODD ANDERSEN/AFP

Se quiser poupar a ansiedade, em 2030 é só abrir a EA Sports, que acertou a previsão de campeã da Copa do Mundo - cinco vezes seguidas. Antes mesmo do início do Mundial de 2026, a empresa responsável pelo jogo EA Sports FC havia apontado a Espanha como vencedora do torneio.

Neste domingo, 19, a seleção espanhola confirmou o palpite ao derrotar a Argentina por 1 a 0 na final e conquistar o bicampeonato mundial. Com o resultado, a empresa chegou ao quinto acerto consecutivo em previsões de campeões da Copa.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A sequência começou em 2010, justamente com a Espanha, e passou por Alemanha, França e Argentina antes de voltar à seleção espanhola em 2026.

Como funciona a previsão

As previsões são feitas por meio de simulações completas da competição no videogame. A empresa utiliza os elencos das seleções, os atributos individuais dos jogadores e milhares de confrontos processados pelo jogo para projetar o desempenho de cada equipe no torneio.

A tradição começou ainda na era em que a franquia tinha a chancela da Fifa. A parceria entre a entidade máxima do futebol e a EA durou quase três décadas, mas foi encerrada em 2022. Desde então, os jogos deixaram de se chamar Fifa e passaram a ser lançados com o nome EA Sports FC.

Mesmo sem o nome oficial da entidade, a empresa manteve as simulações antes dos Mundiais e voltou a acertar o campeão.

Leia Também:

MARCA NEGATIVA

Argentina iguala Alemanha como maior vice da Copa do Mundo
Argentina iguala Alemanha como maior vice da Copa do Mundo imagem

COPA DO MUNDO 2026

Espanha supera Messi, Argentina e conquista o bicampeonato mundial
Espanha supera Messi, Argentina e conquista o bicampeonato mundial imagem

COPA DO MUNDO

Messi lamenta crise na Argentina: "Feliz por poder dar essa alegria"
Messi lamenta crise na Argentina: "Feliz por poder dar essa alegria" imagem

Espanha confirma domínio em campo

O acerto da previsão também acompanha o momento de força da seleção espanhola. Depois de conquistar a Eurocopa de 2024, a equipe chegou à Copa de 2026 com uma geração renovada e consolidou o ciclo com o título mundial.

A campanha teve um início de alerta, com empate sem gols contra Cabo Verde, mas a Espanha cresceu ao longo do torneio. Venceu Arábia Saudita e Uruguai na fase de grupos, eliminou Áustria, Portugal, Bélgica e França no mata-mata e superou a Argentina na decisão.

O título reforça a fase histórica da equipe de Luis de la Fuente, que chegou à final sustentada por uma longa sequência de invencibilidade e por uma das defesas mais sólidas da competição.

Argentina perde chance de bicampeonato seguido

Do outro lado, a Argentina tentava conquistar a segunda Copa consecutiva e o quarto título mundial da história. A equipe de Lionel Scaloni havia vencido a edição de 2022 e chegou novamente à decisão com Lionel Messi como principal referência.

A derrota por 1 a 0 impediu a seleção argentina de repetir o feito do Brasil de Pelé, último país a conquistar duas Copas seguidas, em 1958 e 1962.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

copa do mundo espanha FIFA

Relacionadas

Mais lidas