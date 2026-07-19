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COPA DO MUNDO

Argentina é a primeira seleção a não finalizar em uma final de Copa

Os argentinos passaram 90 minutos sem apresentar perigo ao gol espanhol na final perdida

Marina Branco
Por
Messi vice-campeão do mundo
Messi vice-campeão do mundo - Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP

A Argentina não conseguiu o sonhado tetra - mas entrou para a história da Copa do Mundo por uma marca negativa. Na derrota por 1 a 0 para a Espanha, neste domingo, 19, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, a equipe comandada por Lionel Scaloni se tornou a primeira seleção a disputar os 90 minutos de uma final de Mundial sem registrar uma finalização.

O dado é contabilizado desde 1966, ano em que a Fifa passou a padronizar as estatísticas oficiais da competição. No tempo regulamentar, a Espanha controlou a partida, neutralizou as ações argentinas e não permitiu que o goleiro Unai Simón fosse exigido.

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Depois do empate sem gols nos 90 minutos, a decisão foi para a prorrogação. Ferran Torres marcou o gol da vitória espanhola e garantiu o bicampeonato mundial da seleção europeia.

Espanha domina e anula Argentina

A final foi marcada pelo controle territorial e técnico da Espanha. A equipe de Luis de la Fuente impôs seu estilo de jogo, teve mais volume ofensivo e terminou a partida com 20 finalizações.

A Argentina, por outro lado, não encontrou soluções para sair da marcação espanhola. Mesmo com Lionel Messi em campo, a equipe teve dificuldades para progredir, pouco ameaçou entrelinhas e não conseguiu transformar posse ou transições em arremates.

O domínio espanhol fez com que Unai Simón atravessasse o tempo regulamentar sem precisar fazer defesas. A ausência de finalizações argentinas escancarou a dificuldade da atual campeã em competir ofensivamente na decisão.

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Jejum começou no primeiro tempo

O problema argentino ficou evidente desde a etapa inicial. A seleção foi para o intervalo sem finalizar contra a meta espanhola, algo também inédito em finais de Copa do Mundo desde o início da série histórica.

Nos primeiros 45 minutos, a partida teve apenas três finalizações, todas da Espanha. O número representa o menor volume ofensivo somado em um primeiro tempo de final de Mundial desde que a estatística passou a ser acompanhada oficialmente.

Espanha campeã do mundo
Espanha campeã do mundo - Foto: FRANCK FIFE/AFP

Mesmo depois do intervalo, Scaloni não conseguiu mudar o cenário. A Argentina seguiu sem encontrar espaços, e a Espanha manteve o controle até levar a decisão para a prorrogação.

Argentina supera marca negativa de 1990

Até então, a pior marca de finalizações de uma equipe em uma final de Copa também pertencia à Argentina. Em 1990, na decisão contra a Alemanha Ocidental, a seleção sul-americana finalizou apenas uma vez na derrota por 1 a 0, em Roma.

Naquela ocasião, a única tentativa argentina saiu em uma cobrança de falta de Diego Maradona, que passou por cima do gol alemão.

Em 2026, o número foi ainda pior. Diante da Espanha, a Argentina terminou os 90 minutos sem qualquer arremate, em uma decisão que marcou o fim da tentativa de conquistar o bicampeonato consecutivo.

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Argentina copa do mundo espanha

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