Cucurella vence segunda Copa do Mundo em um ano no mesmo estádio

Marc Cucurella voltou ao MetLife Stadium, em Nova Jersey, pouco mais de um ano depois, para repetir uma cena rara - levantar uma taça de campeão mundial. Neste domingo, 19, o lateral-esquerdo foi titular na vitória da Espanha por 1 a 0 sobre a Argentina, na final da Copa do Mundo de 2026, e conquistou o segundo título mundial da carreira em um intervalo de apenas um ano.



Em 13 de julho de 2025, Cucurella havia sido campeão da Copa do Mundo de Clubes da Fifa pelo Chelsea, também em Nova Jersey. Agora, retornou ao estádio para conquistar o Mundial de seleções com a Espanha.

O título com a seleção espanhola coroa uma temporada especial para Cucurella. Anunciado pelo Real Madrid durante a Copa do Mundo, o lateral foi peça importante na campanha da Espanha e atuou todos os minutos da equipe no torneio.

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Além da regularidade defensiva, Cucurella também contribuiu no ataque. O jogador terminou a Copa com três assistências: uma na goleada por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita, ainda na fase de grupos, e duas na vitória por 3 a 0 sobre a Áustria, no primeiro mata-mata.

Na final contra a Argentina, voltou a ser titular e ajudou a Espanha a confirmar uma das campanhas defensivas mais sólidas da história das Copas. A seleção de Luis de la Fuente venceu por 1 a 0 e chegou ao segundo título mundial.

Campeão mundial de clubes

A relação de Cucurella com o MetLife Stadium já havia sido marcante em 2025. Pelo Chelsea, o lateral participou de praticamente toda a campanha do título da Copa do Mundo de Clubes.

Ele ficou fora de apenas uma partida durante o torneio. Nos outros seis jogos, foi titular e atuou sem ser substituído, incluindo confrontos contra clubes brasileiros: a vitória sobre o Palmeiras nas quartas de final, o triunfo diante do Fluminense na semifinal e a derrota para o Flamengo na fase de grupos.

Na semifinal contra o Fluminense, inclusive, Cucurella teve um dos momentos mais lembrados da campanha ao salvar uma bola em cima da linha.

Enzo Fernández vive lado oposto

A final da Copa do Mundo também teve outro personagem que havia conquistado o Mundial de Clubes pelo Chelsea no ano anterior. Enzo Fernández, meio-campista da Argentina, esteve no elenco campeão em 2025, mas viveu um desfecho diferente neste domingo.

Enzo Fernandez na final da Copa do Mundo - Foto: ODD ANDERSEN/AFP

Titular na decisão contra a Espanha, o argentino acabou expulso aos 47 minutos do segundo tempo, já nos instantes finais do tempo normal, e viu a seleção espanhola confirmar o título.