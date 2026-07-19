Messi fica sem Bola de Ouro da Copa após derrota para a Espanha

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Lionel Messi encerrou a Copa do Mundo de 2026 com o vice-campeonato, mas também sem um dos principais reconhecimentos individuais do torneio. Após a derrota da Argentina por 1 a 0 para a Espanha, neste domingo, 19, na final do Mundial, o craque argentino não recebeu o prêmio de melhor jogador da competição.

Messi perde a Bola de Ouro da Copa mesmo com números de destaque



Mesmo com uma campanha de destaque, marcada por oito gols e quatro assistências, Messi acabou superado por Rodri na disputa pela Bola de Ouro da Copa.





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Rodri foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2026 - Foto: JUAN MABROMATA / AFP

O volante espanhol foi escolhido como o principal jogador do torneio após comandar o meio-campo da Espanha ao longo da competição, sendo peça fundamental no controle das partidas, apesar de não ter marcado gols ou distribuído assistências.





Além de Messi, Rodri também venceu a concorrência de Kylian Mbappé, outro dos grandes nomes da Copa do Mundo de 2026.



Argentino buscava feito inédito na história dos Mundiais

Caso tivesse sido eleito novamente, Messi alcançaria uma marca inédita: seria o primeiro jogador da história a conquistar o prêmio de melhor jogador de uma Copa do Mundo em três edições diferentes.





O argentino já havia recebido a honraria em 2014, quando a Argentina terminou com o vice-campeonato após perder a final para a Alemanha, no Mundial disputado no Brasil. O segundo prêmio veio em 2022, no Catar, quando Messi liderou a Albiceleste ao título mundial.

Messi com a medalha de vice-campeão do mundo - Foto: JUAN MABROMATA / AFP

Prêmio de melhor jogador da Copa existe oficialmente desde 1982



Criado pela FIFA em 1982, o prêmio de melhor jogador da Copa do Mundo passou a ser entregue oficialmente a partir daquela edição. Por isso, os torneios anteriores não possuem um vencedor reconhecido pela entidade.





Veja todos os vencedores do prêmio de melhor jogador da Copa do Mundo