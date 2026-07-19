COPA DO MUNDO 2026
Messi fica sem Bola de Ouro da Copa após derrota para a Espanha
Mesmo com oito gols e quatro assistências, Lionel Messi perdeu o prêmio para Rodri
Lionel Messi encerrou a Copa do Mundo de 2026 com o vice-campeonato, mas também sem um dos principais reconhecimentos individuais do torneio. Após a derrota da Argentina por 1 a 0 para a Espanha, neste domingo, 19, na final do Mundial, o craque argentino não recebeu o prêmio de melhor jogador da competição.
Messi perde a Bola de Ouro da Copa mesmo com números de destaque
Mesmo com uma campanha de destaque, marcada por oito gols e quatro assistências, Messi acabou superado por Rodri na disputa pela Bola de Ouro da Copa.
O volante espanhol foi escolhido como o principal jogador do torneio após comandar o meio-campo da Espanha ao longo da competição, sendo peça fundamental no controle das partidas, apesar de não ter marcado gols ou distribuído assistências.
Além de Messi, Rodri também venceu a concorrência de Kylian Mbappé, outro dos grandes nomes da Copa do Mundo de 2026.
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Argentino buscava feito inédito na história dos Mundiais
Caso tivesse sido eleito novamente, Messi alcançaria uma marca inédita: seria o primeiro jogador da história a conquistar o prêmio de melhor jogador de uma Copa do Mundo em três edições diferentes.
O argentino já havia recebido a honraria em 2014, quando a Argentina terminou com o vice-campeonato após perder a final para a Alemanha, no Mundial disputado no Brasil. O segundo prêmio veio em 2022, no Catar, quando Messi liderou a Albiceleste ao título mundial.
Prêmio de melhor jogador da Copa existe oficialmente desde 1982
Criado pela FIFA em 1982, o prêmio de melhor jogador da Copa do Mundo passou a ser entregue oficialmente a partir daquela edição. Por isso, os torneios anteriores não possuem um vencedor reconhecido pela entidade.
Veja todos os vencedores do prêmio de melhor jogador da Copa do Mundo
- 2026: Rodri (Espanha)
- 2022: Lionel Messi (Argentina)
- 2018: Luka Modrić (Croácia)
- 2014: Lionel Messi (Argentina)
- 2010: Diego Forlán (Uruguai)
- 2006: Zinedine Zidane (França)
- 2002: Oliver Kahn (Alemanha)
- 1998: Ronaldo (Brasil)
- 1994: Romário (Brasil)
- 1990: Salvatore Schillaci (Itália)
- 1986: Diego Maradona (Argentina)
- 1982: Paolo Rossi (Itália)