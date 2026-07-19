Veja a fortuna que a Espanha faturou com o título da Copa do Mundo

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A conquista da Copa do Mundo de 2026 rendeu à Espanha muito mais do que o bicampeonato mundial. Com a vitória por 1 a 0 sobre a Argentina, na prorrogação da final disputada neste domingo, 19, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, a seleção espanhola também garantiu a maior premiação em dinheiro oferecida pela FIFA no torneio.

Pelo título mundial, a Roja recebeu US$ 50 milhões (cerca de R$ 255,5 milhões, na cotação atual), valor destinado à campeã da competição e superior ao pago à Argentina pela conquista da Copa do Mundo de 2022, no Catar.

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Na ocasião, a Albiceleste, liderada por Lionel Messi, recebeu US$ 42 milhões pela campanha que terminou com o tricampeonato mundial.





Argentina também recebe premiação milionária pelo vice



Mesmo derrotada na decisão, a Argentina deixou os Estados Unidos com uma expressiva recompensa financeira. Pelo vice-campeonato, a equipe faturou US$ 33 milhões, o equivalente a aproximadamente R$ 168,6 milhões.

Quem também foi premiada foi a Inglaterra. Após vencer a França na disputa pelo terceiro lugar, a seleção inglesa embolsou US$ 29 milhões (R$ 148,2 milhões). Já os franceses, que encerraram o Mundial na quarta colocação, receberam US$ 27 milhões (R$ 138 milhões).





Todas as seleções receberam bônus da FIFA



Além das premiações por desempenho esportivo, a FIFA destinou um bônus de participação para todas as seleções classificadas ao Mundial de 2026.



Cada federação recebeu US$ 12,5 milhões (R$ 63,9 milhões). Desse total, US$ 2,5 milhões (R$ 12,8 milhões) deveriam ser utilizados para cobrir despesas com hospedagem e logística durante a competição, enquanto os US$ 10 milhões restantes (R$ 51,1 milhões) ficaram sob livre administração de cada entidade nacional.

Espanha amplia coleção de títulos internacionais



Além de levantar a taça da Copa do Mundo, a Espanha manteve sua hegemonia recente no futebol de seleções ao reunir os dois principais títulos do cenário internacional.



A Roja já havia conquistado a Eurocopa de 2024 ao derrotar a Inglaterra na decisão do torneio continental. Pela campanha vitoriosa, a seleção espanhola recebeu da UEFA uma premiação de 28,25 milhões de euros, equivalente a cerca de R$ 165,7 milhões na cotação atual.



Com os títulos da Eurocopa e da Copa do Mundo em sequência, a Espanha consolidou seu protagonismo no futebol mundial e encerrou o ciclo como a principal potência entre as seleções nacionais.