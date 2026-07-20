Espanha é primeira a vencer Copa, Euro, ouro olímpico e Copa feminina

A Espanha venceu a Copa do Mundo - mas longe de ser só isso. O título conquistado neste domingo, 19, com vitória por 1 a 0 sobre a Argentina, em Nova Jersey, se uniu a quatro conquistas simultâneas de peso: Copa do Mundo masculina, Eurocopa, ouro olímpico masculino e Copa do Mundo feminina.

Nenhum outro país havia conseguido concentrar, ao mesmo tempo, esses quatro títulos. Campeã mundial masculina em 2026, campeã europeia em 2024, medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos e vencedora da Copa do Mundo feminina de 2023, a Espanha vive o período mais dominante da história do seu futebol.

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Domínio espanhol vai além do masculino

A conquista sobre a Argentina confirmou o segundo título mundial masculino da Espanha, que já havia levantado a taça em 2010, na África do Sul. Agora, a equipe comandada por Luis de la Fuente volta ao topo 16 anos depois, em uma campanha marcada pela solidez defensiva, pela invencibilidade histórica e pelo protagonismo de uma nova geração.

Em 2023, a Espanha também conquistou a Copa do Mundo feminina ao vencer a Inglaterra por 1 a 0 na decisão, na Austrália. Com isso, os dois principais troféus da Fifa passam a estar, ao mesmo tempo, nas mãos da Real Federação Espanhola de Futebol.

A marca ficará mantida pelo menos até a próxima Copa do Mundo feminina, que será disputada no Brasil.

Espanha campeã do mundo - Foto: Reprodução I Instagram

Apenas Espanha e Alemanha venceram as duas Copas

Na história, somente dois países conquistaram a Copa do Mundo tanto no masculino quanto no feminino: Espanha e Alemanha.

A Alemanha é tetracampeã mundial entre os homens, com títulos em 1954, 1974, 1990 e 2014, e bicampeã entre as mulheres, com conquistas em 2003 e 2007. Apesar disso, os alemães nunca tiveram os dois títulos simultaneamente.

A Espanha, por outro lado, conseguiu unir as duas taças com o intervalo entre o título feminino de 2023 e a conquista masculina de 2026.

Copa e Euro

O título mundial também faz a Espanha "unificar" novamente os principais troféus do futebol europeu e mundial. Atual campeã da Eurocopa, vencida em 2024 contra a Inglaterra, a seleção espanhola agora também é campeã da Copa do Mundo.

O feito já havia sido alcançado pela própria Espanha no ciclo mágico de 2008 a 2012. Naquele período, a equipe venceu a Euro de 2008, conquistou a Copa de 2010 e voltou a ganhar a Euro em 2012, formando uma das seleções mais dominantes da história.

Espanha vencendo a Eurocopa - Foto: Reprodução I Instagram

Além da Espanha, só Alemanha e França conseguiram emendar títulos continentais e mundiais. A Alemanha venceu a Eurocopa de 1972 e a Copa de 1974. A França conquistou a Copa de 1998 e a Euro de 2000.

Agora, a Espanha volta a esse grupo com a sequência Eurocopa de 2024 e Copa do Mundo de 2026. Outras seleções chegaram perto de reunir conquistas desse porte, mas não conseguiram manter todos os títulos ao mesmo tempo. A Alemanha, por exemplo, venceu a Euro de 1972 e a Copa de 1974, mas perdeu a final da Eurocopa de 1976 para a Tchecoslováquia pouco antes de conquistar o ouro olímpico naquele mesmo ano.

O Uruguai também teve uma sequência histórica no início do século XX, com ouros olímpicos em 1924 e 1928 e o título da primeira Copa do Mundo, em 1930. Mas não conseguiu acumular, naquele momento, o título continental sul-americano.

Espanha vencendo o ouro olímpico - Foto: Reprodução I Instagram

Quádrupla coroa não foi completa por pouco

O domínio espanhol poderia ser ainda maior. A seleção feminina chegou à final da Eurocopa de 2025, disputada na Suíça, mas acabou derrotada pela Inglaterra nos pênaltis após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar.

Por isso, a Espanha não tem uma "quádrupla coroa perfeita" considerando também a Euro feminina. Ainda assim, o país reúne simultaneamente os dois Mundiais da Fifa, a Euro masculina e o ouro olímpico, feito sem precedentes no futebol de seleções.