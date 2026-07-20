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PÓS-COPA DO MUNDO

Após vice da Argentina, Messi recebe homenagens de argentinos do Bahia

Bahia tem cinco argentinos no elenco

Téo Mazzoni
Por
Mesmo após o vice da Argentina, Messi recebeu homenagens de jogadores argentinos do Bahia
Mesmo após o vice da Argentina, Messi recebeu homenagens de jogadores argentinos do Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Com um elenco recheado de estrangeiros, o Esporte Clube Bahia também acompanhou de perto a frustração da Argentina após o vice-campeonato da Copa do Mundo, neste domingo, 19. Isso porque, dos nove "gringos" do elenco tricolor, cinco são argentinos e se manifestaram nas redes sociais após a derrota para a Espanha na decisão do Mundial.

Bahia tem cinco argentinos no elenco


Os argentinos do elenco azul, vermelho e branco são o goleiro Guido Herrera, o zagueiro Ramos Mingo, o lateral-direito Román Gómez e os atacantes Mateo Sanabria e Alejo Véliz.

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Mesmo com a derrota e, consequentemente, o vice-campeonato mundial, três atletas fizeram publicações em apoio à seleção argentina: Ramos Mingo, Mateo Sanabria e Román Gómez.

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Mingo e Sanabria prestam homenagens a Messi


O zagueiro agradeceu pela luta da Argentina até o fim e fez uma homenagem a Lionel Messi. Em um story publicado no Instagram, Mingo agradeceu ao camisa 10 por representar o povo argentino, pelas alegrias proporcionadas ao longo da carreira e pela entrega como capitão da Albiceleste.

Quem também fez questão de se manifestar foi Mateo Sanabria. O atacante dedicou praticamente toda a publicação a Messi, classificando o craque como único e agradecendo ao capitão por lutar constantemente para manter a Argentina entre as principais seleções do futebol mundial.

Román também se manifesta; dupla mantém silêncio


Por fim, de forma mais discreta, Román Gómez compartilhou uma publicação da Associação do Futebol Argentino (AFA), acompanhada de emojis de aplausos, coração e, claro, da bandeira da Argentina.


Já o goleiro Guido Herrera e o atacante Alejo Véliz não fizeram publicações relacionadas ao vice-campeonato da seleção argentina.

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Argentina Esporte Clube Bahia Lionel Messi

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