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RETORNO PRÓXIMO

Suspenso e em recuperação, saiba quando Juba deve reforçar o Bahia

Juba desfalca o Bahia contra o Atlético-MG por suspensão, mas tem previsão para retornar ao time

Téo Mazzoni
Por
| Atualizada em
Juba está suspenso, mas retorno ao Bahia já tem previsão
Juba está suspenso, mas retorno ao Bahia já tem previsão - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia deve voltar a contar com Luciano Juba em breve, mas o retorno do lateral-esquerdo ainda precisará esperar mais uma rodada. Em fase final de recuperação da lesão no reto femoral da coxa esquerda, o camisa 46 também terá que cumprir suspensão automática após receber o terceiro cartão amarelo no triunfo por 2 a 0 sobre a Chapecoense, na última sexta-feira, 17, pela Série A do Campeonato Brasileiro.

A advertência aconteceu quando o jogador já estava no banco de reservas. Com isso, Juba será desfalque diante do Atlético-MG, nesta terça-feira, 21, às 19h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).

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A expectativa da comissão técnica é que o lateral esteja apto a retornar na rodada seguinte do Brasileirão. O planejamento prevê que ele volte a ficar à disposição do técnico Rogério Ceni para o duelo contra o Corinthians, marcado para este domingo, 26, às 16h, na Arena Fonte Nova.

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Sem condições de enfrentar o Atlético-MG, Luciano Juba ganhará mais alguns dias de preparação antes de ser reintegrado ao elenco. Dessa forma, o defensor chegará ao confronto contra o Corinthians após praticamente dois meses afastado dos gramados.


A lesão foi sofrida no segundo tempo do empate com o Grêmio, em 17 de maio. A contusão aconteceu justamente um dia antes da convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, torneio para o qual o jogador figurava na pré-lista elaborada pela comissão técnica da equipe nacional.

Temporada de protagonismo


Mesmo desfalcando o Bahia nas últimas semanas, Luciano Juba segue entre os principais nomes da equipe em 2026. O lateral-esquerdo soma 22 partidas na temporada e divide a artilharia do Tricolor com Willian José, ambos com oito gols marcados. Além disso, também contribuiu com três assistências.

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Tags

campeonato brasileiro Esporte Clube Bahia Luciano Juba

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