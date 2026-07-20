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FUTEBOL

Brasil sobe no ranking da Fifa mesmo depois de fracasso na Copa do Mundo

Ranking de Seleções da Fifa foi divulgado após a final da Copa

Daniel Genonadio
Por
O técnico Carlo Ancelotti, da seleção brasileira, conversando com o atacante Vinicius Júnior
O técnico Carlo Ancelotti, da seleção brasileira, conversando com o atacante Vinicius Júnior - Foto: Mauro PIMENTEL / AFP

O Brasil foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026 e amargou o seu pior resultado desde 1990. Apesar do fracasso, a seleção brasileira comandada por Ancelotti subiu no ranking de seleções da Fifa, atualizando após a final do Mundial.

A atualização do ranking de seleções da Fifa após o título da Espanha diante da Argentina é a primeira após quase dois meses de Copa do Mundo e reflete o desempenho dos países na maior competição mundial.

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O Brasil, que começou a Copa do Mundo na sexta colocação do ranking, melhorou, e subiu ao quinto lugar depois de ultrapassar Portugal, de Cristiano Ronldo. Acima da seleção brasileira estão somente Espanha, Argentina, França e Inglaterra, curiosamente, as quatro equipes semifinalistas do Mundial 2026.

Por que o Brasil subiu no ranking?

O ranking de seleções da Fifa é baseado em pontuação acumulado por desempenho nas competições. Com 1804,92 pontos, a seleção brasileira ultrapassou Portugal, que fica próximo, com 1787,85 pontos no sétimo lugar. Entre eles, Marrocos, com 1803,99 pontos é o sexto colocado.

O Brasil ultrapassou Portugal por detalhes, já que as duas equipes caíram na fase de grupos da Copa do Mundo. Acontece que na classificação final do torneio, a seleção brasileira ficou com o 11º lugar, com 10 potos conquistados e saldo de +6 gols. Já Portugal terminou na 13ª posição, com 8 pontos e +5 gols de saldo.

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Mudança na liderança

A Argentina começou a Copa do Mundo como a primeira colocado no ranking de seleções da Fifa após ser campeã mundial em 2022 e campeã das últimas duas edições de Copa América.

No entanto, após a final deste domingo, a Espanha chegou ao 1995,88 pontos e ultrapassou a Argentina, que caiu para o segundo lugar com 1970,37 pontos.

Veja o top 7 do ranking da Fifa

Imagem ilustrativa da imagem Brasil sobe no ranking da Fifa mesmo depois de fracasso na Copa do Mundo
Foto: Reprodução
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Tags

brasil na copa copa do mundo Futebol seleção brasileira

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