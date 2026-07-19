VEJA SUBIDAS E DESCIDAS
Espanha assume liderança do ranking da Fifa e Brasil sobe uma posição
Os espanhóis venceram a Argentina por 1 a 0 e foram bicampeões da Copa do Mundo
Campeã da Copa do Mundo de 2026, a Espanha também terminou o torneio no topo do ranking da Fifa. A vitória por 1 a 0 sobre a Argentina, neste domingo, 19, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, rendeu 30,27 pontos à seleção espanhola, que ultrapassou os argentinos e assumiu a primeira colocação da lista.
A final foi decidida na prorrogação, depois de empate sem gols no tempo regulamentar. Ferran Torres marcou o gol do título espanhol em uma partida de amplo domínio da equipe de Luis de la Fuente. A Espanha finalizou 20 vezes, enquanto a Argentina não conseguiu uma finalização sequer no tempo normal, feito inédito em finais de Copa do Mundo.
Com o resultado, a Espanha chegou a 1.995,88 pontos e deixou a Argentina, agora vice-líder, com 1.970,37.
Noruega é quem mais sobe
A seleção que mais ganhou posições durante a Copa foi a Noruega. Carrasca do Brasil nas oitavas de final, a equipe de Erling Haaland subiu 12 lugares, saindo da 31ª para a 19ª colocação.
O jogo que mais rendeu pontos aos noruegueses foi justamente a vitória por 2 a 1 sobre a Seleção Brasileira, resultado que garantiu a classificação às quartas de final e acrescentou 33,61 pontos à campanha no ranking.
Gana também aproveitou bem a participação no Mundial. Mesmo eliminada pela Colômbia na segunda fase, a seleção africana subiu oito posições, do 73º para o 65º lugar, impulsionada principalmente pela vitória por 1 a 0 sobre o Panamá.
Outra surpresa foi o Paraguai, que eliminou a Alemanha nos pênaltis na segunda fase e caiu apenas nas oitavas, diante da França. A campanha rendeu sete posições ao time sul-americano.
Quem mais subiu no ranking
- Noruega: 19ª colocação, subiu 12 posições e ficou com 1.651,29 pontos.
- Gana: 65ª colocação, subiu oito posições e ficou com 1.387,00 pontos.
- Paraguai: 34ª colocação, subiu sete posições e ficou com 1.542,48 pontos.
- África do Sul: 54ª colocação, subiu seis posições e ficou com 1.451,24 pontos.
- Suíça: 14ª colocação, subiu cinco posições e ficou com 1.710,88 pontos.
- Egito: 24ª colocação, subiu cinco posições e ficou com 1.597,04 pontos.
- RD Congo: 41ª colocação, subiu cinco posições e ficou com 1.495,48 pontos.
- México: 10ª colocação, subiu quatro posições e ficou com 1.754,30 pontos.
- Arábia Saudita: 58ª colocação, subiu três posições e ficou com 1.425,52 pontos.
- Bósnia: 61ª colocação, subiu três posições e ficou com 1.408,93 pontos.
- Cabo Verde: 64ª colocação, subiu três posições e ficou com 1.402,97 pontos.
Cabo Verde, uma das sensações da Copa, também ganhou terreno. A seleção empatou três jogos na fase de grupos, avançou como uma das melhores terceiras colocadas e levou o confronto contra a Argentina, na segunda fase, para a prorrogação. Ao todo, somou 31,87 pontos durante o torneio.
Tunísia lidera quedas
Do outro lado da lista, a Tunísia foi a seleção que mais perdeu posições. Eliminada ainda na fase de grupos, com três derrotas em três jogos, a equipe africana perdeu 49,82 pontos e caiu 12 lugares, do 45º para o 57º posto.
Panamá, Uzbequistão e Jordânia também despencaram. As três seleções perderam todos os jogos na fase de grupos e caíram dez posições cada.
O Uruguai foi uma das grandes decepções da Copa. Em um grupo com Espanha, Arábia Saudita e Cabo Verde, a seleção comandada por Marcelo Bielsa foi eliminada ainda na primeira fase e caiu quatro posições, encerrando o Mundial em 20º lugar. A campanha também foi marcada por problemas internos ao longo da competição.
Quem mais caiu no ranking
- Tunísia: 57ª colocação, caiu 12 posições e ficou com 1.426,58 pontos.
- Panamá: 44ª colocação, caiu dez posições e ficou com 1.478,41 pontos.
- Uzbequistão: 60ª colocação, caiu dez posições e ficou com 1.409,73 pontos.
- Jordânia: 73ª colocação, caiu dez posições e ficou com 1.350,41 pontos.
- República Tcheca: 48ª colocação, caiu oito posições e ficou com 1.467,26 pontos.
- Coreia do Sul: 32ª colocação, caiu sete posições e ficou com 1.558,72 pontos.
- Iraque: 63ª colocação, caiu seis posições e ficou com 1.404,17 pontos.
- Turquia: 27ª colocação, caiu cinco posições e ficou com 1.582,54 pontos.
- Haiti: 88ª colocação, caiu cinco posições e ficou com 1.264,58 pontos.
- Uruguai: 20ª colocação, caiu quatro posições e ficou com 1.634,70 pontos.
Brasil sobe mesmo eliminado nas oitavas
Apesar da eliminação precoce para a Noruega, nas oitavas de final, o Brasil subiu uma posição no ranking da Fifa. A Seleção terminou a Copa em quinto lugar na lista, com 1.804,92 pontos.
Dentro do top 10, o México foi quem mais avançou durante o Mundial. Anfitriã da competição, a seleção mexicana começou o torneio em 14º e terminou na décima colocação, após campanha com 100% de aproveitamento na fase de grupos.
Top 10 atualizado do ranking da Fifa
- Espanha: 1.995,88 pontos
- Argentina: 1.970,37 pontos
- França: 1.948,97 pontos
- Inglaterra: 1.922,83 pontos
- Brasil: 1.804,92 pontos
- Marrocos: 1.803,99 pontos
- Portugal: 1.787,85 pontos
- Bélgica: 1.778,36 pontos
- Holanda: 1.775,54 pontos
- México: 1.754,30 pontos