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CAMPEONES!

Espanha é a seleção com maior invencibilidade da história do futebol

Ao vencer a Argentina na final da Copa do Mundo, a Espanha chegou a 38 jogos sem perder

Marina Branco
Por
Espanha campeã do mundo
Espanha campeã do mundo - Foto: ODD ANDERSEN/AFP

A Espanha é campeã da Copa do Mundo - mas não só isso. Ao vencer a Argentina por 1 a 0, neste domingo, 19, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, a seleção comandada por Luis de la Fuente chegou a 38 jogos sem perder e se isolou como dona da maior sequência invicta da história do futebol de seleções.

Antes da final, os espanhóis estavam empatados com a Itália, que ficou 37 partidas sem derrota entre 2018 e 2021. O triunfo sobre a Argentina, decidido na prorrogação com gol de Ferran Torres, colocou a Espanha sozinha no topo da lista.

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Irmão de Yamal na final da Copa do Mundo
Irmão de Yamal na final da Copa do Mundo - Foto: MAURO PIMENTEL/AFP

Recorde veio com título mundial

A marca, claro, não poderia ter vindo em um palco maior. Na decisão contra a atual campeã Argentina, a Espanha dominou a partida, não permitiu finalizações dos argentinos no tempo regulamentar e confirmou a superioridade na prorrogação.

O gol de Ferran Torres garantiu o bicampeonato mundial espanhol, 16 anos depois da conquista de 2010, e transformou a campanha de 2026 em uma das mais marcantes da história da seleção.

Além de levantar a taça, a Espanha terminou o Mundial com apenas um gol sofrido e consolidou uma fase de domínio que já dura mais de dois anos.

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Última derrota foi em 2024

A Espanha não perde uma partida desde março de 2024, quando foi derrotada pela Colômbia por 1 a 0, em amistoso disputado em Londres.

A sequência invicta começou quatro dias depois, em um empate por 3 a 3 contra o Brasil, então comandado por Dorival Júnior. Desde aquele jogo, a equipe espanhola acumulou 29 vitórias e nove empates.

Ao longo dos 38 jogos de invencibilidade, foram 95 gols marcados e 28 sofridos. A maior goleada do período foi um 6 a 0 sobre a Turquia, pelas Eliminatórias. Já o jogo mais movimentado da série foi a vitória por 5 a 4 sobre a França, pela Liga das Nações.

Espanha campeã do mundo
Espanha campeã do mundo - Foto: MANDEL NGAN/AFP

Campanha quase perfeita na Copa

Na Copa do Mundo de 2026, a Espanha só não venceu na estreia, quando empatou sem gols com Cabo Verde. Depois disso, embalou uma sequência de vitórias que terminou com o título.

A equipe bateu Arábia Saudita, Uruguai, Áustria e Portugal sem sofrer gols. Nas quartas de final, venceu a Bélgica por 2 a 1. Na semifinal, eliminou a França por 2 a 0. Na decisão, superou a Argentina por 1 a 0.

Ao todo, a Espanha encerrou a Copa com 14 gols marcados e apenas um sofrido.

Unai Simon, goleiro da Espanha
Unai Simon, goleiro da Espanha - Foto: FRANCK FIFE/AFP

Pênaltis não entram na conta

A sequência invicta considera apenas o resultado das partidas com bola rolando, sem levar em conta disputas de pênaltis. Por isso, a derrota para Portugal na final da Liga das Nações, no ano passado, não interrompeu a série.

Na ocasião, o jogo terminou empatado por 2 a 2 no tempo normal, e os portugueses venceram apenas nas penalidades. Para fins estatísticos, o resultado computado é o empate.

As maiores invencibilidades de seleções

  1. 38 jogos: Espanha, desde 2024.
  2. 37 jogos: Itália, de 2018 a 2021.
  3. 35 jogos: Espanha, de 2007 a 2009.
  4. 35 jogos: Brasil, de 1993 a 1996.
  5. 34 jogos: Marrocos, de 2025 a 2026.

O recorde coroa uma geração que já havia conquistado a Eurocopa de 2024 e agora chega ao topo do mundo. Com uma defesa sólida, um meio-campo dominante e jovens protagonistas como Lamine Yamal, a Espanha fecha a Copa de 2026 como campeã mundial, líder do ranking da Fifa e dona da maior invencibilidade da história entre seleções.

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