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HOME > COPA DO MUNDO

MUNDIAL 2030

Conmebol antecipa Fifa e indica Copa do Mundo de 2030 com 64 seleções

Presidente da Conmebol publicou mensagem apontando um Mundial ampliado

Téo Mazzoni
Por
Dirigente sul-americano deu a entender que a Copa de 2030 terá 64 seleções
Dirigente sul-americano deu a entender que a Copa de 2030 terá 64 seleções - Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP

A Copa do Mundo de 2026 marcou uma nova era ao reunir, pela primeira vez, 48 seleções. No entanto, a expansão do torneio pode não parar por aí. A edição de 2030, que celebrará o centenário do Mundial e será disputada em seis países, tem grandes chances de contar com 64 equipes, conforme indicou o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez.

Domínguez indica Copa do Mundo com 64 seleções


Nesta segunda-feira, 20, o presidente da Conmebol publicou uma mensagem nas redes sociais sugerindo que a edição de 2030 será disputada com 64 seleções.

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Uma grande oportunidade para o futebol, para celebrar o Centenário da Copa do Mundo com uma competição com 64 equipes Alejandro Domínguez - presidente da Conmebol

Domínguez também destacou o simbolismo da edição de 2030 para a América do Sul: "O próximo se joga em casa! Em 2030 vem o Mundial do Uruguai, Argentina e Paraguai", escreveu o presidente.

Veja a publicação:

Edição histórica será disputada em três continentes


Por marcar os 100 anos da primeira Copa do Mundo, o torneio terá uma programação especial. O Uruguai, sede do Mundial inaugural em 1930, receberá uma partida comemorativa. Argentina e Paraguai também serão palco de um jogo cada, enquanto Espanha, Portugal e Marrocos concentrarão a maior parte da competição. Com isso, pela primeira vez, uma Copa do Mundo será realizada em três continentes.

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Ampliação ainda depende de decisão da Fifa


A possibilidade de aumentar o número de participantes ganhou força após a adoção do formato com 48 seleções na Copa do Mundo de 2026. Antes da mudança, o torneio era disputado por 32 equipes.

Embora Alejandro Domínguez tenha voltado a defender publicamente a ampliação para 64 seleções, a mudança ainda depende da aprovação da Fifa. O presidente da entidade, Gianni Infantino, já sinalizou que a proposta será analisada, mas, até o momento, não existe qualquer confirmação oficial de que o novo formato será adotado na Copa do Mundo de 2030.

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Tags

Conmebol copa do mundo FIFA

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