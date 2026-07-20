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COPA DO MUNDO

Trump se recusa a deixar pódio da Espanha após final da Copa

Presidente americano ficou no local para sair nas fotos

Cássio Moreira
Por
Trump próximo a Rodri, capitão do time espanhol
Trump próximo a Rodri, capitão do time espanhol - Foto: Odd Andersen | AFP

O presidente dos Estados unidos, Donald Trump, voltou a polemizar após se 'recusar' a deixar o pódio montado para a seleção da Espanha levantar a taça de campeã do mundo, após a final da Copa, neste domingo, 19.

Em um primeiro momento, Trump ficou próximo ao volante Rodri, capitão do time espanhol, responsável por levantar o troféu para a foto do título. O meia tentou retirar o presidente americano do local, afastando ele para o lado.

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Apesar das tentativas de Rodri, Trump se manteve próximo ao time, enquanto o capitão ensaiava dar início ao momento da consagração da equipe. Em seguida, Gianni Infantino, presidente da Fifa, puxou o chefe de Estado para fora do recorte da foto, mas o americano se manteve próximo ao grupo.

Argentino rejeita Trump

Outro momento de grande repercussão na premiação ocorreu quando o zagueiro argentino Romero passou direto por Trump ao receber a medalha de vice-campeão do mundo.

Em seguida, o jogador cumprimentou todas as demais autoridades presentes no púlpito.

Cena repetida por Trump

Não é a primeira vez que Donald Trump tenta tomar o protagonismo de uma premiação de uma equipe campeã de uma competição de futebol. O mesmo gesto aconteceu em 2025, na primeira edição da Copa do Mundo Fifa de Clubes.

Também realizado em solo americano, o torneio teve o Chelsea, da Inglaterra, como o grande vencedor. Após participar da entrega do troféu, de praxe por parte dos chefes de Estado, Trump permaneceu com o grupo para a foto oficial do campeão.

Na época, a reação de alguns jogadores, como o inglês Cole Palmer, viralizou nas redes sociais, abrindo espaço para discussões sobre a influência de Trump na gestão de Infantino à frente da Fifa.

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copa do mundo Donald Trump espanha

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