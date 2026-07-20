Irã declara "guerra em grande escala" contra EUA e bloqueia canal de petróleo

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O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, afirmou nesta segunda-feira, 20, que o país está oficialmente mergulhado em uma "guerra em grande escala" contra os Estados Unidos.

A declaração ocorre após a nona noite consecutiva de intensos bombardeios americanos, que expandiram seus alvos para o centro e o leste do território iraniano.

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O conflito, que já dura semanas, alastrou-se rapidamente pelo Oriente Médio, afetando rotas comerciais decisivas para a economia do planeta.

Inicialmente concentrada na região sul, a ofensiva militar promovida por Washington ultrapassou a marca de 1.000 km da costa do Golfo, atingindo cidades como Tabriz.

Os dois lados trocam acusações graves sobre os impactos civis e militares:

Ataques a usinas : Teerã acusa os EUA de bombardear áreas povoadas e a região de Bushehr, onde fica a única usina nuclear operacional do país, além do complexo em construção em Darkhovin;

: Teerã acusa os EUA de bombardear áreas povoadas e a região de Bushehr, onde fica a única usina nuclear operacional do país, além do complexo em construção em Darkhovin; Aviso de Washington : o presidente americano prometeu retaliação multiplicada por cada soldado morto no conflito;

: o presidente americano prometeu retaliação multiplicada por cada soldado morto no conflito; Balanço de baixas : cerca de 17 militares americanos morreram desde fevereiro, enquanto o Irã contabiliza mais de 50 mortos e 500 feridos.

Um protocolo prévio de paz firmado em junho ruiu totalmente após o reinício dos confrontos diretos pelo controle marítimo da região.

Em resposta às ações americanas, o Irã decretou o fechamento do Estreito de Ormuz, rota por onde transita cerca de um quinto de todo o comércio mundial de combustíveis.

Ataques poderosos do Teerã como retaliação

Além disso, Teerã realizou novos ataques retaliatórios contra bases e territórios do Kuwait e do Bahrein, aliados estratégicos de Washington.

A interrupção do tráfego marítimo e os ataques a navios comerciais no Golfo já provocaram reflexos imediatos no mercado financeiro:

Preço em disparada : o barril do petróleo tipo Brent registrou forte alta, cotado na casa dos 88 dólares;

: o barril do petróleo tipo Brent registrou forte alta, cotado na casa dos 88 dólares; Cerco marítimo : a agência de segurança marítima (UKMTO) confirmou ataques a embarcações perto dos Emirados Árabes e de Omã;

: a agência de segurança marítima (UKMTO) confirmou ataques a embarcações perto dos Emirados Árabes e de Omã; Ação internacional : o governo dos Estados Unidos cobrou da comunidade internacional a formação de uma força-tarefa para proteger o transporte marítimo na área.

Apesar da escalada militar e das ameaças nas fronteiras, canais diplomáticos tentam evitar um colapso ainda maior nas negociações.

O porta-voz da diplomacia iraniana, Esmaeil Baqaei, confirmou conversas indiretas com os americanos por meio de mediadores no Paquistão, Catar e Omã.