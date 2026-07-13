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IMAGENS DO CONFLITO

Galeria: ataques dos EUA e funeral de Khamenei incendeiam o Oriente Médio

Imagens mostram bombardeios na rota do petróleo e multidão em luto clamando por vingança

Redação
Por Redação
Imagem de vídeo compartilhada pelo Comando Central dos EUA
Imagem de vídeo compartilhada pelo Comando Central dos EUA - Foto: AFPTV /AFP

O Oriente Médio vive dias de extrema tensão militar e comoção civil com a escalada dos confrontos entre Washington e Teerã. Novas imagens obtidas pelas forças de segurança e agências internacionais revelam o impacto dos bombardeios no Golfo e a mobilização de massas no território iraniano.

Nas últimas horas, os Estados Unidos atacaram o Irã pelo segundo dia consecutivo, alvejando posições estratégicas na disputa pelo controle do Estreito de Ormuz, uma das rotas comerciais mais importantes do planeta. O ataque gerou fortes represálias de Teerã contra aliados americanos na região.

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Paralelamente ao conflito armado, o país persa para para se despedir de uma de suas figuras mais emblemáticas, arrastando multidões inflamadas para as ruas em meio a promessas de retaliação.

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  • Imagem de vídeo compartilhada pelo Comando Central dos EUA na plataforma de rede social X e disponibilizadas pela AFPTV em 9 de julho de 2026, mostra uma nova série de ataques contra o Irã.
  • Imagem de vídeo compartilhada pelo Comando Central dos EUA na plataforma de rede social X e disponibilizadas pela AFPTV em 9 de julho de 2026, mostra uma nova série de ataques contra o Irã.
  • Esta captura de tela, extraída de imagens de vídeo compartilhadas pelo Comando Central dos EUA na plataforma de rede social X e disponibilizadas pela AFPTV em 13 de julho de 2026, supostamente mostra ataques dos EUA contra instalações militares iranianas.
  • Esta imagem, extraída de um vídeo com conteúdo gerado por usuários (UGC) publicado nas redes sociais em 12 de julho de 2026, mostra uma densa fumaça saindo de Abdali, na fronteira norte do Kuwait.
  • Nesta imagem extraída de um vídeo de conteúdo gerado pelo usuário (UGC) publicado nas redes sociais em 9 de julho de 2026, barcos de pesca aparecem em chamas no píer de Banud, na província de Bushehr, no sul do Irã. Em 9 de julho, a mídia estatal iraniana noticiou um ataque conjunto dos EUA e de Israel contra um quartel-general militar perto de Bushehr, onde está localizada a única usina nuclear civil do Irã.
  • Esta imagem, extraída de um vídeo com conteúdo gerado por usuários (UGC) publicado nas redes sociais em 12 de julho de 2026, mostra uma densa fumaça saindo de Abdali, na fronteira norte do Kuwait. O Ministério da Defesa do Kuwait informou, em 12 de julho, que três postos de fronteira e uma plataforma de petróleo em alto-mar foram atacados durante uma nova troca de ataques entre os Estados Unidos e o Irã.
  • Multidões de pessoas em luto reúnem-se em uma rua antes do cortejo fúnebre do falecido Líder Supremo do Irã, Ali Khamenei, e de membros de sua família, antes de seu sepultamento no Santuário do Imam Reza — o local de culto mais venerado do Irã —, em Mashhad, em 9 de julho de 2026. Clamando por vingança e rejeitando qualquer acordo com o Ocidente, iranianos leais à República Islâmica enfrentaram um calor intenso em 9 de julho para se reunir em massa para o sepultamento do Líder Supremo Ali Khamenei em sua cidade natal, Mashhad.
  • Multidões de pessoas em luto cercam o cortejo que transporta os caixões do falecido líder supremo do Irã, Ali Khamenei, e de membros de sua família durante a procissão fúnebre, antes de seu sepultamento no Santuário do Imam Reza — o local de culto mais venerado do Irã —, em Mashhad, em 9 de julho de 2026. Enfrentando um calor intenso e clamando por vingança, iranianos leais à República Islâmica reuniram-se em massa, em 9 de julho, para o sepultamento do falecido líder supremo Ali Khamenei em sua cidade natal, Mashhad.
  • Peregrinos visitam o santuário do Imam Reza após o funeral do líder iraniano Ali Khamenei — morto em um ataque — e de seus familiares, em Mashhad, em 10 de julho de 2026. O Irã sepultou, em 10 de julho, seu ex-líder supremo Ali Khamenei, mais de quatro meses após sua morte em um ataque aéreo, em um momento em que dois dias de ataques entre os EUA e o Irã despertavam temores de um retorno a uma guerra em larga escala.
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EUA e Irã Guerra Irã Israel

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