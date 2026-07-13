IMAGENS DO CONFLITO
Galeria: ataques dos EUA e funeral de Khamenei incendeiam o Oriente Médio
Imagens mostram bombardeios na rota do petróleo e multidão em luto clamando por vingança
O Oriente Médio vive dias de extrema tensão militar e comoção civil com a escalada dos confrontos entre Washington e Teerã. Novas imagens obtidas pelas forças de segurança e agências internacionais revelam o impacto dos bombardeios no Golfo e a mobilização de massas no território iraniano.
Nas últimas horas, os Estados Unidos atacaram o Irã pelo segundo dia consecutivo, alvejando posições estratégicas na disputa pelo controle do Estreito de Ormuz, uma das rotas comerciais mais importantes do planeta. O ataque gerou fortes represálias de Teerã contra aliados americanos na região.
Paralelamente ao conflito armado, o país persa para para se despedir de uma de suas figuras mais emblemáticas, arrastando multidões inflamadas para as ruas em meio a promessas de retaliação.