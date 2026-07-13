Galeria: ataques dos EUA e funeral de Khamenei incendeiam o Oriente Médio

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O Oriente Médio vive dias de extrema tensão militar e comoção civil com a escalada dos confrontos entre Washington e Teerã. Novas imagens obtidas pelas forças de segurança e agências internacionais revelam o impacto dos bombardeios no Golfo e a mobilização de massas no território iraniano.

Nas últimas horas, os Estados Unidos atacaram o Irã pelo segundo dia consecutivo, alvejando posições estratégicas na disputa pelo controle do Estreito de Ormuz, uma das rotas comerciais mais importantes do planeta. O ataque gerou fortes represálias de Teerã contra aliados americanos na região.

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Paralelamente ao conflito armado, o país persa para para se despedir de uma de suas figuras mais emblemáticas, arrastando multidões inflamadas para as ruas em meio a promessas de retaliação.