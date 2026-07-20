GEOPOLÍTICA
Rebeldes huthis anunciam bloqueio marítimo contra a Arábia Saudita
Ameaça à rota do maior exportador de petróleo do mundo acende alerta nos mercados globais
Os rebeldes huthis do Iêmen anunciaram, nesta segunda-feira, 20, um bloqueio marítimo contra a Arábia Saudita. A medida ocorre em meio à escalada de tensões entre os Estados Unidos e o Irã, colocando em risco o comércio no Oriente Médio.
O grupo rebelde, que conta com o apoio direto de Teerã, justificou a ação sob o princípio de retaliação.
A ameaça coloca sob forte pressão a capacidade de navegação do maior exportador de petróleo bruto do mundo, tanto no Mar Vermelho quanto na passagem pelo Estreito de Ormuz.
O porta-voz militar dos huthis, Yahya Saree, confirmou o decreto com "efeito imediato", embora não tenha detalhado os métodos operacionais da ação.
O anúncio é desdobramento direto das trocas de tiros registradas na última semana, interrompendo anos de trégua relativa:
- Cessar-fogo abalado: as hostilidades colocam em risco o acordo negociado em 2022;
- Disputa pelo espaço aéreo: o estopim recente envolveu a interceptação de aeronaves iranianas enviadas a Saná, desafiando a hegemonia saudita;
- Princípio 'olho por olho': os rebeldes prometem impedir a movimentação comercial e petrolífera do reino.
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Caso o bloqueio seja implementado de forma efetiva, o impacto na economia global e no preço dos combustíveis pode ser imediato.
A interrupção do acesso da Arábia Saudita aos seus portos no Mar Vermelho estrangula uma das artérias vitais para o escoamento de petróleo.
A situação se agrava com a retomada do conflito entre Washington e Teerã, que já vinha limitando a segurança de navios petroleiros na rota estratégica do Estreito de Ormuz.