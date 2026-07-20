Rebeldes huthis anunciam bloqueio marítimo contra a Arábia Saudita

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Os rebeldes huthis do Iêmen anunciaram, nesta segunda-feira, 20, um bloqueio marítimo contra a Arábia Saudita. A medida ocorre em meio à escalada de tensões entre os Estados Unidos e o Irã, colocando em risco o comércio no Oriente Médio.

O grupo rebelde, que conta com o apoio direto de Teerã, justificou a ação sob o princípio de retaliação.

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A ameaça coloca sob forte pressão a capacidade de navegação do maior exportador de petróleo bruto do mundo, tanto no Mar Vermelho quanto na passagem pelo Estreito de Ormuz.

O porta-voz militar dos huthis, Yahya Saree, confirmou o decreto com "efeito imediato", embora não tenha detalhado os métodos operacionais da ação.

O anúncio é desdobramento direto das trocas de tiros registradas na última semana, interrompendo anos de trégua relativa:

Cessar-fogo abalado : as hostilidades colocam em risco o acordo negociado em 2022;

: as hostilidades colocam em risco o acordo negociado em 2022; Disputa pelo espaço aéreo : o estopim recente envolveu a interceptação de aeronaves iranianas enviadas a Saná, desafiando a hegemonia saudita;

: o estopim recente envolveu a interceptação de aeronaves iranianas enviadas a Saná, desafiando a hegemonia saudita; Princípio 'olho por olho' : os rebeldes prometem impedir a movimentação comercial e petrolífera do reino.

Caso o bloqueio seja implementado de forma efetiva, o impacto na economia global e no preço dos combustíveis pode ser imediato.

A interrupção do acesso da Arábia Saudita aos seus portos no Mar Vermelho estrangula uma das artérias vitais para o escoamento de petróleo.

A situação se agrava com a retomada do conflito entre Washington e Teerã, que já vinha limitando a segurança de navios petroleiros na rota estratégica do Estreito de Ormuz.