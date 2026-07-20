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Carros voadores avançam e podem operar em voos turísticos; entenda

Embraer assinou carta de intenções para fornecer até 30 aeronaves

Victoria Isabel
Por
Imagem ilustrativa da imagem Carros voadores avançam e podem operar em voos turísticos; entenda
Foto: Divulgação | Eve

Os chamados carros voadores deram mais um passo rumo à operação comercial. A Eve Air Mobility, empresa da Embraer voltada à mobilidade aérea urbana, assinou uma carta de intenções com a Moov para o fornecimento de até 30 aeronaves elétricas de pouso e decolagem vertical (eVTOLs), além de firmar uma parceria para estudar a implantação desse tipo de transporte em Cabo Verde e na Europa.

O acordo prevê a análise de oportunidades para o uso dos eVTOLs com foco na ampliação da mobilidade e do turismo no arquipélago africano, que tem investido na expansão da infraestrutura para visitantes.

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Entre as aplicações previstas estão voos panorâmicos, transporte de passageiros entre aeroportos, portos e resorts, além da conexão entre as ilhas de São Vicente, Santo Antão, Sal, Praia e Boa Vista.

As empresas também avaliam utilizar as aeronaves em transporte médico e em serviços de inspeção de infraestrutura, ampliando o leque de aplicações da tecnologia.

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Anac avança na certificação

Além do novo acordo para ampliar o uso dos eVTOLs, outra novidade reforça o avanço dos chamados carros voadores. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) colocou em consulta pública os critérios técnicos de certificação do Eve 100, modelo desenvolvido pela Eve Air Mobility.

A proposta estabelece, entre outros parâmetros, os limites de ruído da aeronave. Em condições ideais de voo, a cerca de 150 metros de altitude, o eVTOL deverá emitir aproximadamente 15 decibéis, nível sonoro semelhante ao de um sussurro.

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Tags

aeronaves elétricas carros voadores

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