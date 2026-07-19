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Briga entre brasileiros e argentinos gera caos em famoso destino turístico

Confusão generalizada em calçadão exigiu ação da Polícia Militar

Yuri Abreu
Por
Balneário Camboriú é um dos principais destinos turísticos de Santa Catarina
Balneário Camboriú é um dos principais destinos turísticos de Santa Catarina - Foto: Divulgação/Prefeitura de Balneário Camboriú

Uma briga generalizada envolvendo brasileiros e argentinos assustou moradores e turistas na noite de sábado, 18, no calçadão da Avenida Central, em Balneário Camboriú, Santa Catarina. O tumulto terminou com dois homens presos pelas forças de segurança.

A Polícia Militar foi acionada por populares enquanto realizava o policiamento da tradicional Festa dos Amigos, na Avenida Atlântica. Ao chegarem ao calçadão, os policiais se depararam com uma grande confusão, o que exigiu uma intervenção imediata para dispersar a multidão e restabelecer a ordem pública.

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Guarda Municipal é acionada

Diante da gravidade da situação e da resistência dos envolvidos, a Guarda Municipal precisou agir para acabar com as agressões e retomar a segurança no local.

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Em nota oficial, a Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina informou que os agentes utilizaram instrumentos de menor potencial ofensivo.

Ainda conforme a pasta, a estratégia seguiu os protocolos operacionais padrão e incluiu o disparo de munições de elastômero — popularmente conhecidas como balas de borracha — e o uso de spray de pimenta.

Ordem restabelecida

Com a resposta das forças de segurança, o grupo envolvido na pancadaria acabou recuando e a briga foi encerrada.

Apesar do susto, a calçada foi liberada logo em seguida. Os dois homens detidos em flagrante foram conduzidos pelas autoridades para os procedimentos cabíveis.

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Um post compartilhado por Jornal Razão (@jornalrazao)

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