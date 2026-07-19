Europa se rende ao Pix brasileiro; veja como vai funcionar novo sistema

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

A União Europeia está se inspirando no Pix, sistema de pagamentos instantâneos brasileiro, para desenvolver o próprio modelo de euro digital. A estratégia, liderada pelo Banco Central Europeu (BCE), promete transformar as transações do continente até 2029.

Diante das tenções comerciais com os Estados Unidos, a proposta tem ganhado força na Europa, sobretudo na reflexão sobre a dependência das grandes empresas americanas que dominam o mercado de pagamentos. Autoridades garantem que o fato representa um risco à soberania financeira do bloco.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Com o modelo, o continente europeu visa fortalecer a autonomia financeira da região diante da forte presença de empresas estrangeiras no setor de pagamentos, que atualmente totalizam cerca de dois terços das transações como Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay e PayPal.

Entenda como funcionará o euro digital

Apesar de semelhantes, o sistema adotado pela Europa terá características diferentes do Pix. Entre os destaques está a possibilidade de funcionar de forma offline, o que permite pagamentos sem acesso à internet.

Na prática, os consumidores poderão utilizar a nova moeda para:

realizar compras em lojas físicas;

fazer pagamentos em sites e aplicativos;

transferir dinheiro entre pessoas;

utilizar dispositivos móveis para efetuar pagamentos;

realizar operações até mesmo sem conexão com a internet, por meio da versão offline prevista no projeto.

Assim como no Brasil, a infraestrutura do euro digital não será de responsabilidade de empresas privadas, mas sim do Banco Central.

Fase de implementação

O cronograma prevê que o início da fase experimental seja em 2027. Entre as 36 instituições financeiras e prestadores de serviços de pagamento, selecionados pelo BCE estão Deutsche Bank e UniCredit.

Após testes e conclusão das regras de funcionamento, o euro digital deve começar a funcionar oficialmente até 2029.

Depois de implementado, moradores e visitantes poderão utilizar o euro digital em: