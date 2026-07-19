ECONOMIA
Gasolina mais barata: programa dá desconto de até R$ 0,50 por litro
Programa cobra mensalidade de R$ 9,90 e oferece abatimento imediato
Quem abastece o carro com frequência sabe que alguns centavos de desconto por litro podem representar uma boa economia no fim do mês. Pensando nisso, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Joinville, em Santa Catarina, lançou um programa de assinatura que promete reduzir o preço dos combustíveis em até R$ 0,50 por litro.
Chamado de CDL Pop, o serviço foi criado em fevereiro deste ano e funciona como um clube de benefícios, oferecendo descontos imediatos em postos conveniados mediante o pagamento de uma mensalidade.
Quanto é possível economizar?
Segundo levantamento da CDL de Joinville divulgado pelo NSC Total, motoristas de aplicativo, que costumam rodar entre 2,5 mil e 4 mil quilômetros por mês, podem economizar mais de R$ 200 mensais com o programa.
Já para quem utiliza o carro em deslocamentos do dia a dia, a economia pode chegar a R$ 60 por mês, dependendo da frequência de abastecimento.
De acordo com o presidente da CDL Joinville, Eduardo Mafra, a iniciativa foi criada para oferecer descontos em despesas do cotidiano por meio de empresas parceiras, como postos de combustíveis.
Como funciona a assinatura?
Ao contrário dos tradicionais programas de fidelidade, que acumulam pontos ou milhas, o CDL Pop concede o desconto diretamente na bomba, no momento do abastecimento.
Os abatimentos variam conforme o combustível:
- Gasolina: desconto de R$ 0,30 por litro;
- Diesel: desconto de R$ 0,50 por litro;
- Etanol: desconto de R$ 0,12 por litro;
- GNV: desconto de R$ 0,12 por metro cúbico.
Leia Também:
Quanto custa participar?
Para ter acesso aos descontos, é necessário pagar uma mensalidade de R$ 9,90, cobrada por placa cadastrada.
A adesão é feita de forma digital, por meio do site do programa, permitindo que o motorista utilize os benefícios nos postos conveniados.