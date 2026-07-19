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ECONOMIA

Gasolina mais barata: programa dá desconto de até R$ 0,50 por litro

Programa cobra mensalidade de R$ 9,90 e oferece abatimento imediato

Iarla Queiroz
Por
Postos lançam assinatura que dá desconto de até R$ 0,50 por litro
Postos lançam assinatura que dá desconto de até R$ 0,50 por litro - Foto: Agência Brasil/ Rovena Rosa

Quem abastece o carro com frequência sabe que alguns centavos de desconto por litro podem representar uma boa economia no fim do mês. Pensando nisso, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Joinville, em Santa Catarina, lançou um programa de assinatura que promete reduzir o preço dos combustíveis em até R$ 0,50 por litro.

Chamado de CDL Pop, o serviço foi criado em fevereiro deste ano e funciona como um clube de benefícios, oferecendo descontos imediatos em postos conveniados mediante o pagamento de uma mensalidade.

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Quanto é possível economizar?

Segundo levantamento da CDL de Joinville divulgado pelo NSC Total, motoristas de aplicativo, que costumam rodar entre 2,5 mil e 4 mil quilômetros por mês, podem economizar mais de R$ 200 mensais com o programa.

Já para quem utiliza o carro em deslocamentos do dia a dia, a economia pode chegar a R$ 60 por mês, dependendo da frequência de abastecimento.

De acordo com o presidente da CDL Joinville, Eduardo Mafra, a iniciativa foi criada para oferecer descontos em despesas do cotidiano por meio de empresas parceiras, como postos de combustíveis.

Como funciona a assinatura?

Ao contrário dos tradicionais programas de fidelidade, que acumulam pontos ou milhas, o CDL Pop concede o desconto diretamente na bomba, no momento do abastecimento.

Os abatimentos variam conforme o combustível:

  • Gasolina: desconto de R$ 0,30 por litro;
  • Diesel: desconto de R$ 0,50 por litro;
  • Etanol: desconto de R$ 0,12 por litro;
  • GNV: desconto de R$ 0,12 por metro cúbico.

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Quanto custa participar?

Para ter acesso aos descontos, é necessário pagar uma mensalidade de R$ 9,90, cobrada por placa cadastrada.

A adesão é feita de forma digital, por meio do site do programa, permitindo que o motorista utilize os benefícios nos postos conveniados.

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