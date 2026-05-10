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IMPACTO E CUSTO-BENEFÍCIO

Nova gasolina E32: o que muda e como economizar na hora de abastecer

Nova mistura com 32% de etanol anidro já impacta as bombas; saiba como proteger o motor do seu veículo

Jair Mendonça Jr
Por

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Em Salvador, a gasolina apresenta uma média ligeiramente inferior à nacional
Em Salvador, a gasolina apresenta uma média ligeiramente inferior à nacional - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O cenário dos combustíveis no Brasil vive uma nova fase com a chegada da gasolina E32. A mistura, que agora conta com 32% de etanol anidro, gera dúvidas nos motoristas: o carro vai consumir mais? Posso abastecer veículos antigos? Com a gasolina superando os R$ 6, ainda vale a pena o custo-benefício em relação ao etanol?

Confira o que você precisa saber para proteger seu bolso e o motor do seu veículo

1. O que realmente muda com a gasolina E32?

A mudança eleva o percentual de etanol de 27% (ou 30% na fase de transição recente) para os atuais 32%.

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  • Maior octanagem: a resistência à detonação subiu de 93 para 94 RON, o que é positivo para o desempenho do motor.
  • Menor autonomia: como o etanol tem cerca de 30% menos energia que a gasolina pura, quanto maior a mistura, mais combustível o carro consome para percorrer a mesma distância.

2. Cuidados essenciais na hora de abastecer

Se você tem um carro flex, a central eletrônica ajusta a queima automaticamente. Porém, outros grupos precisam de atenção:

  • Veículos antigos e carburados: carros fabricados antes da era flex são sensíveis ao etanol, que pode causar corrosão em peças metálicas e ressecar mangueiras.
  • Atenção ao "tanque parado": o etanol absorve umidade do ar. Se você usa pouco o carro, evite deixar a gasolina E32 por mais de 15 dias no tanque para evitar a formação de borras e oxidação.
  • Gasolina premium: para carros importados ou esportivos de alta performance, a recomendação é usar a gasolina tipo premium (como a podium), que mantém o teor de etanol reduzido (entre 22% e 25%).

3. Gasolina ou etanol: qual vale a pena agora?

Com a gasolina E32 rendendo menos, a famosa "regra dos 70%" (onde o etanol só vale a pena se custar até 70% do preço da gasolina) tornou-se ainda mais rigorosa. Em muitos veículos modernos, essa paridade já fica próxima dos 65% a 68%.

Faça a conta rápida:

Preço do etanol ÷ preço da gasolina. se o resultado for menor que 0.70, o etanol é vantajoso. Se for maior, fique na gasolina.

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4. Raio-X dos preços: Brasil vs. Salvador (maio de 2026)

A instabilidade no mercado internacional e questões logísticas locais mantêm os preços pressionados. Veja os dados médios coletados na primeira semana de maio:

Dados baseados no levantamento semanal da ANP e relatórios de mercado de maio/2026.
Dados baseados no levantamento semanal da ANP e relatórios de mercado de maio/2026. | Foto: Jair Mendonça Jr. / Ag A TARDE

Em Salvador, a gasolina apresenta uma média ligeiramente inferior à nacional, mas o preço do etanol na capital baiana ainda exige atenção: com o etanol médio a R$ 4,61, a paridade com a gasolina de R$ 6,34 fica em 0.72, indicando que, para a maioria dos veículos na capital, abastecer com gasolina ainda é a opção mais econômica no momento.

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