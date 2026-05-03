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BOOM ELÉTRICO

Alta do petróleo faz venda de carros elétricos saltar 184% no Brasil

Chegada agressiva de montadoras chinesas, como BYD, Geely e GWM, ampliou a oferta de modelos

Jair Mendonça Jr
Por

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Rodar com veículo elétrico pode ser até 9 vezes mais barato do que com a combustão
Rodar com veículo elétrico pode ser até 9 vezes mais barato do que com a combustão - Foto: Reprodução internet

Enquanto o mundo reage à alta do petróleo, o mercado brasileiro de veículos elétricos dispara com crescimento recorde de 184%, segundo dados recentes da BloombergNEF, superando mercados maduros na Europa e na Ásia.

Por que o Brasil lidera a transição?

Diferente da Europa, onde o motor do crescimento é a fuga imediata do preço do petróleo, o "boom" brasileiro é estrutural. A chegada agressiva de montadoras chinesas, como BYD, Geely e GWM, ampliou a oferta de modelos com preços competitivos e tecnologia de ponta.

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Além disso, a produção nacional em polos como Camaçari, na Bahia, começa a consolidar o país não apenas como consumidor, mas como um hub de eletromobilidade na América Latina.

O preço da gasolina em Salvador hoje

Apesar da liderança nos elétricos, o custo dos combustíveis fósseis continua sendo o principal termômetro para o consumidor. Em Salvador, os dados oficiais da ANP (Agência Nacional do Petróleo) revelam um cenário desafiador para quem ainda depende da bomba:

  • Preço médio da gasolina: R$ 7,01
  • Variação: R$ 6,73 a R$ 7,49 (dependendo da região da capital baiana)
  • Etanol: R$ 4,93 (preço médio)

Com a gasolina ultrapassando a barreira dos R$ 7,00 em diversos postos soteropolitanos, a conta do custo por quilômetro rodado torna o carro elétrico cada vez mais atraente.

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Estimativas do setor indicam que rodar com um veículo elétrico no Brasil pode ser até 9 vezes mais barato do que com um modelo a combustão, dependendo da tarifa de energia local.

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