Aposentados perdem direito a pagamento extra após decisão do STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) encerrou um dos capítulos mais longos da história previdenciária brasileira: a chamada “revisão da vida toda” do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A Corte considerou o caso como "transitado em julgado", expressão que significa que o processo foi concluído e não cabe mais nenhum tipo de recurso.

O placar terminou em 7 votos a 3 contra os aposentados. O julgamento final ocorreu após uma ação da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos (CNTM), que tentava reverter a derrota sofrida pela categoria ou, ao menos, garantir o pagamento para uma parte dos beneficiários afetados.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O que era a "revisão da vida toda"?

A tese da "revisão da vida toda" defendia que os aposentados pudessem incluir, no cálculo de suas aposentadorias, os salários e contribuições anteriores a julho de 1994 — período em que o Plano Real foi implementado.

Pela regra que acabou prevalecendo, a Previdência Social considera apenas os recolhimentos feitos após essa data. Na prática, isso fez com que muitos segurados, principalmente os mais velhos e que tinham salários maiores no início da carreira, tivessem parte de suas contribuições descartadas, reduzindo o valor final do benefício.

Impacto de R$ 480 bilhões

O caso foi marcado por idas e vindas. Em dezembro de 2022, o STF chegou a se posicionar de forma favorável à tese. No entanto, o cenário mudou drasticamente em abril de 2024, quando os ministros decidiram afastar a aplicação da medida.

O principal argumento por trás da mudança de postura foi o impacto econômico. Cálculos apresentados pela União apontavam que, caso a revisão fosse aprovada e aplicada em massa, o rombo nas contas públicas poderia atingir a marca de até R$ 480 bilhões.

Quem já recebeu o dinheiro vai ter que devolver?

Apesar da derrota para os aposentados que ainda pleiteavam o direito, o Supremo Tribunal Federal trouxe uma notícia para quem já estava usufruindo da medida.

Os ministros decidiram blindar os segurados que conseguiram revisar e receber seus benefícios com base na tese até abril de 2024. Para esse grupo, os valores já pagos estão garantidos e não haverá a necessidade de devolver nenhum centavo aos cofres públicos.

INSS muda aposentadoria; veja quem terá que trabalhar mais tempo

Quem está contando os dias para pedir a aposentadoria pelo INSS precisa ficar atento às novas exigências em vigor em 2026. Como previsto pela Reforma da Previdência (Emenda Constitucional 103/2019), algumas regras de transição passaram por mais um ajuste automático neste ano, aumentando a idade mínima exigida para parte dos trabalhadores.

As alterações atingem principalmente quem já contribuía para a Previdência antes de novembro de 2019 e utiliza as chamadas regras de transição, criadas para evitar uma mudança brusca entre o sistema antigo e as novas normas.