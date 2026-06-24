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NOVO BENEFÍCIO?

Idosos e aposentados ganharão ‘salário extra’ vindo do INSS

Mais de 141 mil aposentados, pensionistas e outros segurados do INSS foram incluídos na rodada

Carla Melo
Por
Benefício será pago para beneficiários do INSS
Benefício será pago para beneficiários do INSS - Foto: Reprodução

O pagamento atrasado para beneficiários do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) que venceram ações na Justiça Federal já é motivo de comemoração para milhares de brasileiros que aguardavam diferenças reconhecidas em processos previdenciários e assistenciais.

Mais de 141 mil aposentados, pensionistas e outros segurados do INSS foram incluídos em uma nova rodada de pagamentos de atrasados autorizada pela Justiça Federal, referente a ações previdenciárias e assistenciais já encerradas.

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A liberação envolve mais de R$ 2,14 bilhões em Requisições de Pequeno Valor (RPVs), segundo informações atribuídas ao Conselho da Justiça Federal.

Anunciado pelo CJF em 19 de junho de 2026, o lote mais amplo liberou R$ 2.579.087.446,09 aos Tribunais Regionais Federais para pagar RPVs autuadas em maio de 2026.

No total, a rodada contempla 174.171 processos e 226.242 beneficiários em ações movidas contra órgãos da União.

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Dentro do recorte ligado ao INSS, os pagamentos alcançam 141.369 beneficiários em 100.893 processos previdenciários e assistenciais.

Em geral, essas ações tratam de pedidos de concessão ou revisão de benefícios, quando a Justiça reconhece que o segurado tinha direito a valores não pagos no momento correto.

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Benefício economia INSS

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