Décimo terceiro de aposentados: saiba quando o INSS começa a pagar

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Pagamento da primeira parcela vai até o dia 8 de maio - Foto: Rafa Neddermeyer | Agência Brasil

O pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário para aposentados e pensionistas começa nesta sexta-feira, 24, segundo o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O pagamento segue até o dia 8 de maio, de acordo com o número final do NIS (Número de Identificação Social).

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A antecipação do décimo terceiro foi decretada pelo governo federal em março. A medida vai transferir aos beneficiários cerca de R$ 39 bilhões como pagamento da primeira parcela e cerca de R$ 39 bilhões com a segunda parcela, totalizando R$ 78,2 bilhões.

Já a segunda parcela será paga entre os dias 25 de maio e 8 de junho.

Quem tem direito?

Terão direito à antecipação do décimo terceiro quem recebeu, em 2026, benefício por:

Incapacidade temporária

Auxílio-acidente

Aposentadoria

Salário-maternidade

Pensão por morte

Auxílio-reclusão

De acordo com o Ministério da Previdência Social, 23,3 milhões de beneficiários — cerca de 66,2% do total — recebem até um salário mínimo (R$ 1.621).

Outros 11,9 milhões de beneficiários recebem valor superior ao piso nacional. Desse total, 13,7 mil são iguais ao teto da Previdência Social (R$ 8.475,55).