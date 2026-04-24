PRAZO
Décimo terceiro de aposentados: saiba quando o INSS começa a pagar
23 milhões de beneficiários recebem até um salário mínimo
O pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário para aposentados e pensionistas começa nesta sexta-feira, 24, segundo o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
O pagamento segue até o dia 8 de maio, de acordo com o número final do NIS (Número de Identificação Social).
A antecipação do décimo terceiro foi decretada pelo governo federal em março. A medida vai transferir aos beneficiários cerca de R$ 39 bilhões como pagamento da primeira parcela e cerca de R$ 39 bilhões com a segunda parcela, totalizando R$ 78,2 bilhões.
Já a segunda parcela será paga entre os dias 25 de maio e 8 de junho.
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Quem tem direito?
Terão direito à antecipação do décimo terceiro quem recebeu, em 2026, benefício por:
- Incapacidade temporária
- Auxílio-acidente
- Aposentadoria
- Salário-maternidade
- Pensão por morte
- Auxílio-reclusão
De acordo com o Ministério da Previdência Social, 23,3 milhões de beneficiários — cerca de 66,2% do total — recebem até um salário mínimo (R$ 1.621).
Outros 11,9 milhões de beneficiários recebem valor superior ao piso nacional. Desse total, 13,7 mil são iguais ao teto da Previdência Social (R$ 8.475,55).
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