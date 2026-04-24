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PRAZO

Décimo terceiro de aposentados: saiba quando o INSS começa a pagar

23 milhões de beneficiários recebem até um salário mínimo

Edvaldo Sales
Por

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Pagamento da primeira parcela vai até o dia 8 de maio
Pagamento da primeira parcela vai até o dia 8 de maio -

O pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário para aposentados e pensionistas começa nesta sexta-feira, 24, segundo o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O pagamento segue até o dia 8 de maio, de acordo com o número final do NIS (Número de Identificação Social).

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A antecipação do décimo terceiro foi decretada pelo governo federal em março. A medida vai transferir aos beneficiários cerca de R$ 39 bilhões como pagamento da primeira parcela e cerca de R$ 39 bilhões com a segunda parcela, totalizando R$ 78,2 bilhões.

Já a segunda parcela será paga entre os dias 25 de maio e 8 de junho.

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Quem tem direito?

Terão direito à antecipação do décimo terceiro quem recebeu, em 2026, benefício por:

  • Incapacidade temporária
  • Auxílio-acidente
  • Aposentadoria
  • Salário-maternidade
  • Pensão por morte
  • Auxílio-reclusão

De acordo com o Ministério da Previdência Social, 23,3 milhões de beneficiários — cerca de 66,2% do total — recebem até um salário mínimo (R$ 1.621).

Outros 11,9 milhões de beneficiários recebem valor superior ao piso nacional. Desse total, 13,7 mil são iguais ao teto da Previdência Social (R$ 8.475,55).

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Tags:

13º salário INSS

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