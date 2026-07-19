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RESGATE IMPRESSIONANTE

Casa pega fogo e vizinhos improvisam resgate para salvar morador

As causas do incêndio ainda não foram informadas

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Casa pega fogo e vizinhos improvisam resgate para salvar morador
Foto: Reprodução redes sociais

Um homem foi retirado de uma casa em chamas por vizinhos que quebraram a parede do imóvel para garantir o resgate, na sexta-feira, 17, em Francisco Beltrão, no Paraná. A ação foi registrada em vídeo e mostra a tensão vivida pelos moradores durante o incêndio.

Segundo o assistente social Érick Kulyk, um dos responsáveis pelo salvamento, ele estava na casa do sogro quando foi avisado sobre o fogo. Ao chegar ao local, percebeu que um morador continuava dentro da residência e que a saída estava bloqueada pelas chamas.

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Em entrevista à CNN Brasil, Érick contou que viu a vítima pela janela do banheiro e decidiu abrir uma passagem pela parede do cômodo.

"Peguei um pedaço de ferro e comecei a quebrar a parede. Depois, outros moradores trouxeram um machado e um martelo. Conseguimos abrir um espaço para que ele pudesse sair", relatou.

Corpo de Bombeiros

Pouco depois, equipes do Corpo de Bombeiros chegaram ao imóvel, controlaram o incêndio e prestaram atendimento ao homem resgatado, que foi encaminhado para um hospital. As causas do incêndio ainda não foram informadas.

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Tags

corpo de bombeiros Incêndio paraná resgate

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