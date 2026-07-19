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QUALIDADE DE VIDA

A cidade brasileira que faz inveja à Europa pelo seu desenvolvimento

Município lidera, há 35 anos, ranking que mede desenvolvimento humano no país

Yuri Abreu
Por
Cidade de São Caetano do Sul, no ABC Paulista
Cidade de São Caetano do Sul, no ABC Paulista - Foto: Alexandre Yort/PMSCS

Um município sem favelas e que tem 100% de cobertura no saneamento básico. As referências poderiam ser de uma cidade localizada em um país desenvolvido e plenamente organizado da Europa. Porém, o município em questão está localizado aqui no Brasil.

Desde 1991, a cidade de São Caetano do Sul, no ABC Paulista, lidera o ranking do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal do país, com nota 0,862, e é referência nacional em planejamento urbano e serviços públicos.

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O índice elevado atribuído pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) reflete três pilares, todos em patamar comparável ao de países europeus desenvolvidos:

  • Renda;
  • Longevidade;
  • Educação.

No município, a expectativa de vida passa dos 78 anos.

Sem favelas e acesso total a saneamento

São Caetano é a única cidade do ABC Paulista sem favelas, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O município também está entre os poucos do país com saneamento universal, ou seja, 100% da população atendida com coleta de esgoto, água tratada e destinação de resíduos.

Educação integral em toda rede municipal

A rede municipal funciona totalmente em tempo integral. A cidade mantém ainda a Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS), uma das poucas instituições de ensino superior públicas que é sustentada integralmente pela prefeitura.

Segundo dados da Prefeitura de São Caetano do Sul, em 2024, o investimento em educação superou R$ 616,8 milhões — o equivalente a cerca de R$ 29,7 mil por aluno ao ano.

A média de anos de estudo do município é de 12,7, enquanto a nacional fica em 9,6, segundo o IBGE.

Mesmo tendo uma área pequena, São Caetano tem sete parques municipais
Mesmo tendo uma área pequena, São Caetano tem sete parques municipais - Foto: Eric Romero/PMSCS

Cidade sustentável e próxima da capital

Mesmo com uma área de 15,3 km² — 45 vezes menor do que Salvador —, São Caetano mantém sete parques municipais. Os espaços verdes são parte da rotina dos moradores, com pistas, quadras e programação cultural gratuita.

Quanto ao transporte e deslocamento, São Caetano fica a cerca de 13 km do centro de São Paulo, com acesso direto pela Avenida do Estado e pela Via Anchieta. Linhas de trem da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e do Metrô, além de ônibus metropolitanos, conectam a cidade à capital em menos de 30 minutos.

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Tags

IDH saneamento básico São Caetano do Sul

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