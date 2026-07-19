QUALIDADE DE VIDA
A cidade brasileira que faz inveja à Europa pelo seu desenvolvimento
Município lidera, há 35 anos, ranking que mede desenvolvimento humano no país
Um município sem favelas e que tem 100% de cobertura no saneamento básico. As referências poderiam ser de uma cidade localizada em um país desenvolvido e plenamente organizado da Europa. Porém, o município em questão está localizado aqui no Brasil.
Desde 1991, a cidade de São Caetano do Sul, no ABC Paulista, lidera o ranking do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal do país, com nota 0,862, e é referência nacional em planejamento urbano e serviços públicos.
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O índice elevado atribuído pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) reflete três pilares, todos em patamar comparável ao de países europeus desenvolvidos:
- Renda;
- Longevidade;
- Educação.
No município, a expectativa de vida passa dos 78 anos.
Sem favelas e acesso total a saneamento
São Caetano é a única cidade do ABC Paulista sem favelas, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O município também está entre os poucos do país com saneamento universal, ou seja, 100% da população atendida com coleta de esgoto, água tratada e destinação de resíduos.
Educação integral em toda rede municipal
A rede municipal funciona totalmente em tempo integral. A cidade mantém ainda a Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS), uma das poucas instituições de ensino superior públicas que é sustentada integralmente pela prefeitura.
Segundo dados da Prefeitura de São Caetano do Sul, em 2024, o investimento em educação superou R$ 616,8 milhões — o equivalente a cerca de R$ 29,7 mil por aluno ao ano.
A média de anos de estudo do município é de 12,7, enquanto a nacional fica em 9,6, segundo o IBGE.
Cidade sustentável e próxima da capital
Mesmo com uma área de 15,3 km² — 45 vezes menor do que Salvador —, São Caetano mantém sete parques municipais. Os espaços verdes são parte da rotina dos moradores, com pistas, quadras e programação cultural gratuita.
Quanto ao transporte e deslocamento, São Caetano fica a cerca de 13 km do centro de São Paulo, com acesso direto pela Avenida do Estado e pela Via Anchieta. Linhas de trem da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e do Metrô, além de ônibus metropolitanos, conectam a cidade à capital em menos de 30 minutos.