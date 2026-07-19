Planos de saúde podem ficar mais caros no Brasil

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Os planos de saúde individuais podem encarecer em até 20%. O reajuste pode ocorrer devido à criação de um novo índice, estudado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

O aumento do valor pode alcançar 7,7 milhões de pessoas que adquirem o plano de saúde individual.

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De acordo com a coluna Grande Angular, do Metrópoles, a Diretoria Colegiada da ANS pode colocar o tema em pauta ainda em julho. Uma versão do documento sobre a “revisão técnica” foi elaborada pela agência.

Como funcionará o reajuste?

O reajuste do custo afetará pessoas que possuem planos de saúde individuais, como idosos e consumidores hipossuficientes que não têm acesso a planos empresariais.

O aumento representará mais um reajuste para o setor, que possui aumento anual e reajuste por faixa etária.

O estudo do novo reajuste para planos individuais parou na Justiça Federal, que determinou a suspensão da consulta da ANS sobre quatro temas, incluindo a “revisão técnica”.

Suspensão da consulta

A criação do reajuste foi analisada pelo juiz Diego Câmara, da 17ª Vara Federal Cível do Distrito Federal, atendeu ao pedido da Associação Brasileira de Planos de Saúde (Abramge), que atende cerca de 17 milhões de pessoas. De acordo com a associação, o assunto é “demasiadamente exíguo para o debate”.

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) recorreu a decisão. No entanto, a desembargadora federal Kátia Balbino manteve a suspensão até a realização da Análise de Impacto Regulatório (AIR),a reabertura do prazo para manifestação dos interessados e a disponibilização integral da documentação.

Na decisão proferida em junho de 2025, a magistrada afirmou que a “abrangência, o impacto na sociedade e os efeitos gerais” do aumento justificavam a análise do caso.