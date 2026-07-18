Vale a pena ser médico ou advogado? Veja os maiores salários do Brasil

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Quem sonha em seguir carreira na Medicina ou no Direito costuma mirar nos salários elevados. E os números da Receita Federal mostram que essas profissões realmente aparecem entre as mais bem remuneradas do Brasil, embora o primeiro lugar pertença a uma ocupação que muita gente nem imagina.

O levantamento, baseado nas declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), mostra que titulares de cartórios, membros do Poder Judiciário e integrantes do Ministério Público ocupam as três primeiras posições no ranking nacional. As informações fazem parte do Painel Perfil do Declarante IRPF, que reúne dados das declarações entregues em 2026, referentes ao ano-calendário de 2025.

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Titulares de cartório lideram com renda média de R$ 2,8 milhões

No topo da lista aparecem os titulares de cartório, que registraram rendimento médio anual de R$ 2,8 milhões. Na prática, isso representa aproximadamente R$ 233,4 mil por mês.

Na sequência estão os membros do Poder Judiciário — como juízes, desembargadores e ministros — com média anual de R$ 1,4 milhão, o equivalente a cerca de R$ 120 mil mensais.

Fechando o pódio aparecem os membros do Ministério Público, cuja renda média declarada foi de R$ 1,3 milhão por ano, aproximadamente R$ 105,6 mil por mês.

É importante destacar que esses valores não correspondem aos salários dessas categorias. A Receita Federal considera os rendimentos totais declarados, incluindo salários, honorários, lucros de empresas, dividendos, aplicações financeiras e outras fontes de receita.

Veja as profissões com os maiores rendimentos do Brasil



Titular de cartório: R$ 2,8 milhões por ano (cerca de R$ 233,4 mil por mês ); Membro do Poder Judiciário (juiz, desembargador e ministro): R$ 1,4 milhão por ano (aproximadamente R$ 120,2 mil por mês ); Membro do Ministério Público: R$ 1,3 milhão por ano (cerca de R$ 105,6 mil por mês ); Diplomata: R$ 745,4 mil por ano (aproximadamente R$ 62,1 mil por mês) ; Advogado do setor público, procurador da Fazenda e afins: R$ 651,5 mil por ano (cerca de R$ 54,3 mil por mês) ; Atleta e desportista: R$ 544 mil por ano (aproximadamente R$ 45,3 mil por mês ); Médico: R$ 530,2 mil por ano (cerca de R$ 44,2 mil por mês ); Servidor das carreiras do Banco Central, CVM e Susep: R$ 525,5 mil por ano (aproximadamente R$ 43,8 mil por mês) .

Patrimônio também é liderado por carreiras da Justiça

O levantamento também analisou o patrimônio médio declarado pelos contribuintes. Novamente, os titulares de cartório aparecem na liderança, com média de R$ 3,3 milhões em bens e direitos.

Na sequência vêm os membros do Poder Judiciário, com patrimônio médio de R$ 3 milhões, e integrantes do Ministério Público, com R$ 2,9 milhões.

A lista ainda inclui profissionais de outras áreas, como diplomatas, atletas, empresários, produtores rurais, médicos e artistas.

As profissões com maior patrimônio declarado

Titular de cartório: patrimônio médio de R$ 3,3 milhões; Membro do Poder Judiciário: R$ 3 milhões; Membro do Ministério Público: R$ 2,9 milhões; Diplomata: R$ 2,5 milhões; Atleta e desportista: R$ 1,7 milhão; Dirigente, presidente e diretor de empresa industrial: R$ 1,7 milhão; Produtor na exploração agropecuária: R$ 1,6 milhão; Servidor das carreiras do Banco Central, CVM e Susep: R$ 1,4 milhão; Médico: R$ 1,4 milhão; Ator e diretor de espetáculos : R$ 1,3 milhão;

Perfil do contribuinte brasileiro

Segundo a Receita Federal, 41,6 milhões de declarações do Imposto de Renda foram entregues em 2026, referentes aos rendimentos de 2025.

Do total de contribuintes:

56,3% optaram pela declaração simplificada;

optaram pela declaração simplificada; 44,8% são mulheres;

são mulheres; Apenas 3% informaram possuir renda variável.

A idade média dos declarantes foi de 47,9 anos, com 0,5 dependente por declaração. Em média, cada contribuinte informou R$ 163 mil em rendimentos totais, R$ 78,7 mil em rendimentos tributáveis e R$ 408,8 mil em patrimônio.