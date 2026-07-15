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EMPREGOS & NEGÓCIOS

Juazeiro registra mais de 16 mil pequenos negócios; setor responde por 66% dos empregos

Superintendente do Sebrae Bahia, Jorge Khoury destaca protagonismo do empreendedorismo

Redação
Por Redação
Jorge Khoury, Superintendente do Sebrae
Jorge Khoury, Superintendente do Sebrae - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Juazeiro segue se destacando como um dos principais polos econômicos do Norte da Bahia, impulsionado pela força dos pequenos negócios.

Os dados mais recentes, de julho de 2026, mostram que o município reúne 16.502 micro e pequenas empresas, entre 9.166 microempreendedores individuais (MEI), 5.892 microempresas (ME) e 1.444 empresas de pequeno porte (EPP).

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O comércio concentra a maior parte desses empreendimentos, com 8.204 negócios, seguido pelo setor de serviços, com 6.723, e pela indústria, que reúne 1.281 empresas.

A diversidade da atividade econômica reforça o papel do empreendedorismo na sustentação da economia local e na criação de oportunidades para a população.

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Os pequenos negócios também lideram a geração de empregos formais no município. De acordo com os dados mais recentes do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do total de postos de trabalho criados em Juazeiro nos seis primeiros meses do ano, 66% foram gerados por micro e pequenas empresas.

Para o superintendente do Sebrae Bahia, Jorge Khoury, os números demonstram a capacidade do empreendedorismo de fortalecer o desenvolvimento regional.

"Juazeiro construiu um ambiente favorável para quem empreende e isso se reflete na economia local. Quando os pequenos negócios crescem, eles movimentam o comércio, ampliam a oferta de serviços, geram empregos e contribuem para melhorar a qualidade de vida da população. O Sebrae segue ao lado desses empreendedores para que continuem inovando, expandindo suas atividades e fortalecendo ainda mais a economia do município", destaca.

Jorge Khoury enaltece também a diversidade econômica do município.

“É com essa economia diversificada que Juazeiro chega aos 148 anos, reafirmando sua importância para o desenvolvimento do Vale do São Francisco, tendo os pequenos negócios como protagonistas na geração de emprego e renda. Nossa cidade, que está no coração dos baianos, rica em cultura, história, gastronomia e identidade é exemplo da força dos empreendedores e empreeendedoras do sertão e, por isso, merece ser celebrada”, conclui.

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