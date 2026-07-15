Juazeiro registra mais de 16 mil pequenos negócios; setor responde por 66% dos empregos

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Juazeiro segue se destacando como um dos principais polos econômicos do Norte da Bahia, impulsionado pela força dos pequenos negócios.

Os dados mais recentes, de julho de 2026, mostram que o município reúne 16.502 micro e pequenas empresas, entre 9.166 microempreendedores individuais (MEI), 5.892 microempresas (ME) e 1.444 empresas de pequeno porte (EPP).

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O comércio concentra a maior parte desses empreendimentos, com 8.204 negócios, seguido pelo setor de serviços, com 6.723, e pela indústria, que reúne 1.281 empresas.

A diversidade da atividade econômica reforça o papel do empreendedorismo na sustentação da economia local e na criação de oportunidades para a população.

Os pequenos negócios também lideram a geração de empregos formais no município. De acordo com os dados mais recentes do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do total de postos de trabalho criados em Juazeiro nos seis primeiros meses do ano, 66% foram gerados por micro e pequenas empresas.

Para o superintendente do Sebrae Bahia, Jorge Khoury, os números demonstram a capacidade do empreendedorismo de fortalecer o desenvolvimento regional.

"Juazeiro construiu um ambiente favorável para quem empreende e isso se reflete na economia local. Quando os pequenos negócios crescem, eles movimentam o comércio, ampliam a oferta de serviços, geram empregos e contribuem para melhorar a qualidade de vida da população. O Sebrae segue ao lado desses empreendedores para que continuem inovando, expandindo suas atividades e fortalecendo ainda mais a economia do município", destaca.

Jorge Khoury enaltece também a diversidade econômica do município.

“É com essa economia diversificada que Juazeiro chega aos 148 anos, reafirmando sua importância para o desenvolvimento do Vale do São Francisco, tendo os pequenos negócios como protagonistas na geração de emprego e renda. Nossa cidade, que está no coração dos baianos, rica em cultura, história, gastronomia e identidade é exemplo da força dos empreendedores e empreeendedoras do sertão e, por isso, merece ser celebrada”, conclui.