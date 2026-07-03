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RENEGOCIAÇÃO

MEIs com dívidas de até R$ 20 mil podem aderir ao Desenrola

Governo lançou programa que facilita dívidas nesta sexta-feira, 3

Gabriela Araújo
Por
MEI Simples
MEI Simples - Foto: Divulgação

Os microempreendedores individuais (MEIs) com dívidas de até R$ 20 mil podem renegociar o débito diretamente com o governo federal. Isso porque, nesta sexta-feira, 3, foi lançado o Desenrola MEI, voltado à renegociação das pendências ativas.

A iniciativa, que facilita que o pagamento, prevê descontos de até 70% sobre juros e multas, parcelamento em até 145 meses e prestação mínima de R$ 25.

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Dívidas do MEI somam R$ 12,4 bilhões

Cerca de 3,5 milhões de MEIs com débitos inscritos na dívida ativa devem ser beneficiados com a iniciativa. As dívidas somam aproximadamente R$ 12,4 bilhões e o valor médio é de R$ 4.000 por empresa.

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O que diz o ministro do Empreendedorismo?

O ministro do Empreendedorismo, Paulo Henrique Pereira, explicou que a alta inadimplência impede que muitos microempreendedores tenham acesso a linhas de crédito.

“Essa era uma medida que faltava, de certa forma, para que nós pudéssemos enquadrar esse esforço de recuperação da economia brasileira e do mundo dos empreendedores.”

Imagem ilustrativa da imagem MEIs com dívidas de até R$ 20 mil podem aderir ao Desenrola
Foto: Vinicius Loures | Câmara dos Deputados

Tudo o que você precisa saber sobre o Desenrola MEI

O que é o Desenrola MEI?

O programa foi criado para estender o sucesso do "Desenrola" de pessoas físicas para as empresas. O foco principal é renegociar dívidas bancárias de microempreendedores com condições especiais, como descontos elevados no valor total do débito e prazos de parcelamento flexíveis.

Quem tem direito a participar?

Para aderir ao programa e renegociar as dívidas pelo CNPJ, o empreendedor precisa cumprir os seguintes requisitos:

  • Porte da Empresa: Ser formalizado como Microempreendedor Individual (MEI), Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP).
  • Faturamento: O faturamento anual deve respeitar o limite legal de cada categoria (até R$ 81 mil para MEI).
  • Situação da Dívida: O foco do programa são débitos financeiros que foram gerados e não pagos até o período estipulado nas regras vigentes do programa.

Quais dívidas podem ser renegociadas?

  • Dívidas bancárias (Foco do Desenrola): São os débitos com instituições financeiras, como:
  • Empréstimos empresariais (capital de giro);
  • Cartão de crédito corporativo;
  • Limite do cheque especial da conta jurídica.

Dívidas de Impostos (DAS-MEI)

As parcelas mensais do boleto DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional) que estão em atraso não entram diretamente no Desenrola MEI com os bancos.

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Como aderir e renegociar

O processo é feito de forma digital e direta com as instituições financeiras parceiras.

  • Identifique os Bancos Parceiros: Os principais bancos públicos (como Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil) e privados participam da iniciativa.
  • Entre em Contato: Acesse os canais oficiais do banco onde você possui a dívida (aplicativo de celular, internet banking, agência ou centrais de renegociação via WhatsApp).
  • Avalie as Propostas: O banco apresentará as opções com os descontos do programa. Avalie se a parcela cabe no orçamento mensal da sua empresa.
  • Assine o Acordo: Após aceitar as condições, efetue o pagamento da primeira parcela ou do valor à vista para iniciar o processo de desnegativação do CNPJ.
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governo federal mei

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