Move Brasil: motoristas com nome sujo devem usar Desenrola antes

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O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, afirmou nesta sexta-feira, 26, que motoristas interessados em acessar o programa Move Brasil para financiar a compra de veículos zero quilômetro com juros mais baixos precisam estar com o nome limpo.

Durante participação no programa Bom Dia, Ministro, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), ele explicou que quem estiver com restrição no CPF deve antes procurar o Desenrola Brasil – programa federal de renegociação de dívidas – para aumentar as chances de aprovação do crédito.

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“É importante que as pessoas consigam ter o nome desnegativado. Em particular, temos o programa Desenrola Brasil. É importante que o motorista e a motorista com dívidas bancárias passem pelo Desenrola antes de partir para o Move Brasil”, afirmou.

O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, participa do programa Bom Dia - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Segundo o ministro, não há impedimento formal para solicitar o crédito mesmo com restrição no nome, mas a negativa tende a ser mais provável nesses casos.

Cobranças indevidas

Bruno Moretti também alertou que é proibida a cobrança de qualquer taxa por parte das concessionárias no processo de acesso ao programa.

Ele lembrou que na quinta-feira, 25, o Conselho Monetário Nacional (CMN) já proibiu a tarifa de cadastro nessas operações.

O que não pode acontecer é a cobrança de qualquer taxa para abertura de cadastro. Isso já foi vedado pelo Conselho Monetário Nacional Bruno Moretti - Ministro do Planejamento e Orçamento

Bancos habilitados pelo BNDES, no entanto, podem cobrar encargos previstos em suas operações regulares, desde que estejam dentro das regras divulgadas oficialmente.

O que é o Move Brasil?

O Move Brasil é um programa do governo federal que oferece financiamento para a compra de veículos novos, com foco em trabalhadores que usam o transporte como ferramenta de renda, como motoristas de aplicativo, taxistas e entregadores.

A iniciativa utiliza recursos de até R$ 30 bilhões do BNDES e busca renovar a frota de veículos no país, oferecendo juros mais baixos, prazos maiores e condições facilitadas de pagamento.

Confira abaixo o passo a passo para solicitar o crédito:

1. Fazer a habilitação no programa

Antes de ir ao banco, o trabalhador precisa ser aprovado no sistema do governo:

acessar a plataforma do Move Brasil com conta Gov.br (nível prata ou ouro);

informar dados pessoais e a categoria profissional (taxista, motorista de aplicativo, entregador etc.);

autorizar a checagem de informações com órgãos públicos e plataformas;

aguardar a emissão do Certificado de Habilitação (prazo médio de até 5 dias úteis).

2. Escolher o veículo

Com a habilitação aprovada:

O trabalhador escolhe um veículo zero quilômetro em uma concessionária;

Solicita uma proposta comercial;

O veículo precisa atender às regras do programa, incluindo limite de valor e exigência de desconto mínimo definido pelas montadoras.

3. Solicitar o financiamento no banco

Depois disso, o pedido é feito em uma instituição financeira habilitada:

Apresentar o Certificado de Habilitação;

Entregar a proposta da concessionária e documentos pessoais;

Comprovar renda e capacidade de pagamento;

Passar pela análise de crédito do banco.

Se aprovado, o contrato é assinado e o valor do financiamento é liberado diretamente à concessionária.