ECONOMIA
INDEX Bahia: Sebrae projeta R$ 200 milhões em negócios para indústrias
Evento acontece no Centro de Convenções de Salvador
O INDEX Bahia 2026 abriu suas portas no Centro de Convenções de Salvador com uma meta ambiciosa: dobrar o volume de negócios gerados na edição anterior. Em entrevista ao Portal A TARDE, o coordenador de Indústria do Sebrae Bahia, Tércio Calmon, revelou que a expectativa é movimentar R$ 200 milhões durante os três dias de evento.
Diferente do que muitos imaginam, a indústria baiana é movida majoritariamente por pequenos empreendedores. Segundo Calmon, das 23 mil indústrias instaladas na Bahia, 94% são empresas de pequeno porte. No INDEX, essa força é visível: dos 384 expositores, 70% são micro e pequenas empresas oriundas de mais de 60 municípios baianos.
"A Bahia precisava de um evento desse porte. Nossa ideia foi reunir mais de 40 segmentos industriais para que o pequeno empresário participe ativamente da cadeia produtiva e feche negócios reais", destacou o coordenador.
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Um dos grandes desafios discutidos foi a implementação da Indústria 4.0. Atualmente, apenas 3% das empresas brasileiras utilizam tecnologias como Big Data e IoT (Internet das Coisas). Calmon explicou que o Sebrae tem atuado para levar esses sensores e processos modernos até as pequenas fábricas, de padarias a indústrias de cosméticos, através do programa Sebrae Tech.
Além da tecnologia, o ESG (Governança Ambiental, Social e Corporativa) foi apontado como um requisito obrigatório de mercado. "Não é mais romantismo, é negócio. Hoje, as grandes empresas só contratam quem apresenta métricas de sustentabilidade e governança", afirmou.
O evento segue até o dia 8 de maio, com rodadas de negócios nacionais e internacionais. Calmon convidou o público empresarial a participar, ressaltando que as inscrições são gratuitas pelo site oficial.
"O visitante empresarial tem acesso completo a arenas e plenárias de conteúdo. Esperamos todos aqui no Centro de Convenções, das 13h às 21h", finalizou.
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