INDEX Bahia: Banco do Nordeste oferece crédito até para informais

Luís dos Santos, gerente da carteira de governo do Banco do Nordeste - Foto: CLARA PESSOA/AG. A TARDE

O Banco do Nordeste (BNB) marcou presença no primeiro dia do INDEX Bahia 2026 consolidando sua posição como o maior banco desenvolvimentista da América Latina.

Em entrevista ao portal A TARDE, o gerente da carteira de governo, Luís dos Santos, destacou que o banco não foca apenas nas gigantes industriais, mas mantém uma porta aberta para o empreendedorismo que nasce "do zero".

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O carro-chefe do banco no evento é o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). Com taxas subsidiadas pelo Governo Federal, as linhas FNE Indústria e FNE Sol (focada em energia fotovoltaica) são as mais procuradas por empresários que desejam ampliar plantas fabris ou reduzir custos operacionais.

"Construímos nosso orçamento ouvindo os representantes da indústria. O FNE é a nossa bandeira, oferecendo taxas atrativas que permitem o desenvolvimento e investimento anual das empresas baianas", explicou Luís.

Uma das revelações mais importantes da entrevista foi o foco nos trabalhadores que desejam transitar do regime CLT para o próprio negócio, incluindo aqueles que ainda estão na informalidade. Através do CredAmigo, o BNB oferece microcrédito orientado que pode ser iniciado apenas com o CPF, sem a necessidade imediata de um CNPJ.

Aporte Inicial: De R$ 500 a R$ 1.000, com possibilidade de dobrar o valor a cada seis meses.

Público-alvo: Ambulantes, feirantes, informais e novos empreendedores.

Metodologia: Crédito orientado com palestras de educação financeira e grupos solidários.

"O CredAmigo é o maior programa de microcrédito da América Latina. O informal pode começar de baixo e, conforme o negócio cresce, ele migra para o MEI e para as linhas de micro e pequena empresa (MPE)", pontuou o gerente.

A equipe do Banco do Nordeste estará disponível no Centro de Convenções de Salvador durante todos os dias do evento, das 13h às 21h, para prestar consultoria e simular linhas de crédito para todos os setores da economia baiana.